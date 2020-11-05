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Formula 1 / Alpha Tauri Testi / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile ilk F1 testinden mutlu ayrıldı

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Tsunoda, AlphaTauri ile ilk F1 testinden mutlu ayrıldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull'un genç sürücüsü Yuki Tsunoda, Çarşamba günü Imola'da yaptığı ilk testin ardından Formula 1 aracının gücünün kendisini şaşırttığını belirtti.

Genç Red Bull ve Formula 2 sürücüsü Tsunoda, 2018 Toro Rosso STR13'le Imola'da piste çıktı ve yaptığı testin ardından 2021 AlphaTauri koltuğuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

Bu testin genel anlamda Tsunoda'yı F1'e hazırlamak için yapıldığı biliniyor ve başarılı test, Daniil Kvyat'ın yerini alması için bir başka önemli adım daha olacak. Tsunoda, FIA süper lisansı için gereken 300 km'lik testi tamamladı. Ancak süper lisans kazanabilmesi için F2'yi ilk beş içerisinde bitirmesi gerekiyor.

Tsunoda, sabah ıslak zeminde sürüş yaparken, öğleden sonra kuru zeminde tur atma fırsatı yakaladı ve hem tek tur hem de yarış simülasyonu yaptı.

Tsunoda, "Sürüş daha kolaydı ama fiziksel olarak daha zordu.  Fiziksel olarak özellikle boynum için biraz daha kolay olmasını bekliyordum."

"Özellikle frenleme bölgesindeki frenleme performansı oldukça sertti. Frenleme gücü beklediğimden fazla. Bir Formula 1 aracını süreceğim bir sonraki seans veya etkinliğe kadar çok fazla antrenmana ihtiyacım var." dedi.

Tsunoda, F1 aracının gücünün F2'de alıştığından çok daha fazla olduğunu söyledi.

Tsunoda, "Gaza basmamın ardından, Formula 2'de pek hissetmediğim motordan gelen büyük gücü hissediyorum. Bence güç beklediğimden daha fazla ve yağmurda bile çok büyük. Yağmurda dahi , Formula 2'nin kuru zemin koşullarında hissettiğimden daha fazla [performans] olduğunu düşünüyorum. Bugün için en büyük sürpriz buydu." dedi.

Tsunoda'nın AlphaTauri testi

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, in his car

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, in his car
1/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, in his car

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, in his car
2/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, leaves the pits in the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, leaves the pits in the AlphaTauri
3/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
4/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
5/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
6/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
7/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
8/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
9/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
10/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri
11/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project
12/12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Tsunoda, karmaşık direksiyon simidine ve F1 aracındaki çeşitli ayarlara alışmak için Red Bull’un simülatöründe çalıştı.

"Red Bull simülatöründe antrenman yapma fırsatı, araca gerçekten hızlı bir şekilde alışmam konusunda bana çok yardımcı oldu ve seansın son bölümünde gerçekten tutarlı bir şekilde hızlıydım. Yarış simülasyonunda dahi her turda, neredeyse her virajda direksiyonda çeşitli şeyler yapmama rağmen tur süreleri gerçekten tutarlıydı. Bu benim için iyi bir adımdı."

Tsunoda'nın AlphaTauri ile sezon bitiminden önce bir F1 antrenman seansında yer alması bekleniyor.

Ayrıca Abu Dabi'deki genç sürücü testine katılacağı da zaten onaylandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Alpha Tauri Testi
Alt-etkinlik Test
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri
Editör Luke Smith

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