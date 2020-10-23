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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile antrenman seansına çıkacak

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Tsunoda, AlphaTauri ile antrenman seansına çıkacak
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

2021'de F1 koltuğuna oturma konusunda momentum yakalayan Yuki Tsunoda, AlphaTauri ile Cuma günü yapılacak antrenman seansına çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce Tsunoda'nın Imola'da, Emilia Romagna GP'si sonrasında, 2018 Toro Rosso aracı ile 300 kilometrelik bir test yapacağı açıklanmıştı. 

Takım patronu Franz Tost, Japon sürücünün, Abu Dhabi'de sezon sonrasında yapılacak olan genç sürücü testinin yanında birinci antrenman seansında da sürüş yapma imkanı olduğunu söylemişti. 

Red Bull motor sporları patronu Helmut Marko ise yakın zamanda yaptığı açıklamada Tsunoda'nın F1'e getirilmesinin "planlandığını" belirmişti.

An itibariyle Tsunoda, F2 şampiyonasında üçüncü sırada yer almakta, sezonun bitmesine ise Bahreyn'de yapılacak iki hafta sonu kalmış durumda. 

Tsunoda'nın Bahreyn'de yapılacak olan yarışlara odaklanması göz önüne alındığında, Japon pilotun katılabileceği antrenman seansı Türkiye olabilir, ancak bu fırsat tam zamanlı yarışan sürücülerin, pistte elde edecekleri deneyimden uzak kalmaları anlamına geliyor.

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Ancak Tsunoda, tam zamanlı sürücülerin kenarda oturmasına daha az etki edecek olan Abu Dhabi'de de piste çıkabilir. 

Tost ise takımın 2021'de kiminle yarışıp yarışmayacağına karar vermediği konusunda ısrarcı davrandı.

AlphaTauri takım patronu açıklamalarında şunları söyledi: "Gelecek senenin sürücü kadrosuna karar verilmedi. Yuki ile olan program şu şekilde - geçen hafta onun koltuk ayarını yapmak için fabrikadaydık, çünkü Imola'daki yarıştan sonra 300 kilometrelik bir teste çıkacak."

"Belki de, ancak buna hâlâ karar verilmedi, bir kereliğine antrenman seansına çıkar. Daha sonrasında da Bahreyn'de iki yarışa çıkacak ve süperlisans durumu olarak, F2 şampiyonasını nerede bitirdiğine bakacağız."

"Daha sonrasında Abu Dhabi'de genç sürücü testine çıkacak ve Red Bull, 2021'de AlphaTauri'de kimin yarışıp yarışmayacağına karar verecek."

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, koltuk ayarı

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, koltuk ayarı

Fotoğraf: Scuderia Alpha Tauri

Yuki Tsunoda, Carlin celebrates on the podium with the chamapagne

Yuki Tsunoda, Carlin celebrates on the podium with the chamapagne

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Normal olarak, çıkan dedikodularda Tsunoda'nın gelecek sene Daniil Kvyat'ın yerini alacağı söyleniyor.

Rus pilot konu hakkında şunları söyledi: "Bu konu hakkında herhangi bir şey bana söylenmedi. Tek bildiğim şey sezonun son altı yarışına geldiğimiz ve kalan altı yarışta elimden gelen en iyisini yapacağım, ve bu da yapabildiğim en iyisi."

"Konunun farkındayım ve çok basit. Ve tabii ki de boşta çok fazla koltuk kalmamış durumda, ama ben sadece kalan yarışlarda en iyiyi yapmakla mükellefim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Yuki Tsunoda
Editör Adam Cooper

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