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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak!

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Tsunoda, AlphaTauri ile Abu Dhabi testine katılacak!
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Formula 2 sürücüsü Yuki Tsunoda, Abu Dhabi'de yapılacak testte AlphaTauri ile piste çıkacak ve Formula 1 yolunda bir başka önemli adım daha atacak.

Japon sürücünün kısa bir süre içerisinde AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin takım arkadaşı olacağının açıklanması bekleniyor.

Tsunoda, F2deki çaylak sezonunda harika bir performans ortaya koydu ve Sakhir GP'deki güçlü performansı sonrası sezonu üçüncü bitirdi.

FIA süper lisansını almayı başaran ve F1'e geçişinin önünde artık bir engel kalmayan Tsunoda, en iyi çaylak ödülünü de aldı.

Emilia Romagna GP'den sonraki hafta 2018 Toro Rosso ile Imola'da piste çıkan Tsunoda, böylelikle ilk kez bir F1 aracını sürmüştü.

Genç sürücü Honda'nın desteğine sahip olduğu gibi, Red Bull'dan da büyük bir destek görüyor.

Takım patronu Franz Tost, "Yuki, Imola'daki testte hızlı olduğunu, araca kolayca alıştığını ve her tur sürekli daha iyisini yapabileceğini gösterdi."

"Bu yüzden yarış sonrası yapılacak genç sürücü testinde bizimle sürüş yapmasına karar verdik. Araçta bir tam gün geçirerek ve ileriye doğru iyi bir adım atacağına inanıyorum. Bu kez AT01'i kullanacak ve bu nedenle geri bildirimleri mühendislerimiz için daha da değerli olacak." dedi.

Tsunoda ise şunları ekledi: "Scuderia AlphaTauri ile teste çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyorum."

"Birkaç hafta önce takımın 2018 araçlarından bir tanesini Imola'da kullanmak keyif vericiydi. Şimdi mevcut aracı denemek ve diğer tüm araçların pistte olduğu resmi bir test seansına katılmak için sabırsızlanıyorum."

“Scuderia AlphaTauri'deki herkese, bu seansa hazırlanmama yardımcı oldukları için gerçekten minnettarım ve ayrıca bana verdikleri bu fırsattan ötürü Red Bull ve Dr. [Helmut] Marko'ya teşekkür etmek istiyorum."

"Seans boyunca takımın talimatlarını takip etmeye ve mühendislere gerekli geri bildirimleri vermeye odaklanacağım. Ayrıca olabildiğince çok şey öğrenmek ve kendi gelişimimi devam ettirmek için de harika bir fırsat olacak."

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Editör Kemal Şengül

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