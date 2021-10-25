Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Bu yıl tutarlı şekilde puan almakta zorlanan Yuki Tsunoda, Amerika GP'de puan alabilmek için yarış boyunca savunma yapmak zorunda kaldı.

Güçlü bir performans ortaya koyan Tsunoda, damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü ve takımına değerli bir 2 puan getirdi.

Tsunoda, "Açıkçası mutluyum. Takım arkadaşım talihsiz şekilde yarış dışı kaldığı için, puan almaktan daha çok ben sorumlu oldum. Özellikle takımlar şampiyonasını düşündüğümüz zaman, her küçük puanın önemi büyük olabiliyor. Bu yüzden yaptığım şeyden çok memnunum."

"Yarış genel olarak kolay değildi. Yüksek hızda yaşadığım kaymalar nedeniyle gerçekten zorlandım. Fakat sonunda mühendislerle iletişim kurarak durumu toparlamayı ve eve puanlarla dönmeyi başardık. Mühendislerimle aramdaki iletişim anlamında iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."

"Bence iyi bir adım attık. Uzun zamandır puan alamamıştım ve bence özellikle Türkiye'de oldukça iyi bir ilerleme kaydettim. Orada büyük bir hata da yapmıştım ama bugün bunu düzelttim ve dediğim gibi aracı sorunsuz şekilde finişe getirdim. Bu, iyi bir şey."

"Bence çok tutarlı bir hafta sonuydu. Bence bu yıl şimdiye kadar yaptığım en iyi yarıştı. Öğrenmem gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum, bu yüzden zorlamaya ve daha tutarlı şekilde puan almaya devam etmeliyim." dedi.

Pierre Gasly'nin sorununun ardından endişelenip endişelenmediği sorusuna Tsunoda, "Onun [süspansiyon sorunu] yaşadığını bilmiyordum. Bu konuda bana bir şey söylenmedi. Neden sorun yaşadığına bakmalıyız. Ancak bana mühendislerden herhangi bir bilgi gelmedi. Yani bir problem yoktu." dedi.

Tsunoda, tutarlılık anlamında attığı adımdan memnun olduğunu da ekledi.

"Tutarlılık anlamında baktığımda, mühendislerle iletişimde ve geri bildirimlerde her şey daha iyi, mühendislere doğru geri bildirimler veriyorum ve bu iyi bir şey."

"Fakat aynı zamanda ilk antrenman seansından itibaren biraz daha fazlasına yapmaya ihtiyacım var, ilk antrenmanda 18. oluyorum ve bu bazen mühendislerin veya takımdakilerin kafasında soru işareti oluşmasına yol açıyor. Sıralama stratejimi de biraz düşünmeliyim. Bu yüzden bir sonraki yarıştan itibaren biraz bu tür şeyleri geliştirmem gerekiyor. Bu sebeple bir dahaki sefere bu şeylere odaklanmaya çalışacağım."

"İlk turda oldukça fazla pozisyon kaybederim ama bu kez birkaç sıra kazandım. Diğer yarışlara göre biraz daha agresiftim ve her şey yolundaydı. Böyle devam etmeliyim."

Tsunoda, Valtteri Bottas'ı arkasında tutmasıyla ilgili de, "Mercedes bana kızgın olmalı! Fakat herhangi bir sürücünün beni kolayca geçmesine izin vermem. o yüzden normal şekilde yarıştım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images