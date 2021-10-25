Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris, Austin performansından memnun kalmamış Sonraki / Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Amerika GP hafta sonunda kazandığı puanların her birinin çok değerli olduğunu söylüyor.

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Bu yıl tutarlı şekilde puan almakta zorlanan Yuki Tsunoda, Amerika GP'de puan alabilmek için yarış boyunca savunma yapmak zorunda kaldı.

Güçlü bir performans ortaya koyan Tsunoda, damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü ve takımına değerli bir 2 puan getirdi.

Tsunoda, "Açıkçası mutluyum. Takım arkadaşım talihsiz şekilde yarış dışı kaldığı için, puan almaktan daha çok ben sorumlu oldum. Özellikle takımlar şampiyonasını düşündüğümüz zaman, her küçük puanın önemi büyük olabiliyor. Bu yüzden yaptığım şeyden çok memnunum."

"Yarış genel olarak kolay değildi. Yüksek hızda yaşadığım kaymalar nedeniyle gerçekten zorlandım. Fakat sonunda mühendislerle iletişim kurarak durumu toparlamayı ve eve puanlarla dönmeyi başardık. Mühendislerimle aramdaki iletişim anlamında iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."

"Bence iyi bir adım attık. Uzun zamandır puan alamamıştım ve bence özellikle Türkiye'de oldukça iyi bir ilerleme kaydettim. Orada büyük bir hata da yapmıştım ama bugün bunu düzelttim ve dediğim gibi aracı sorunsuz şekilde finişe getirdim. Bu, iyi bir şey."

"Bence çok tutarlı bir hafta sonuydu. Bence bu yıl şimdiye kadar yaptığım en iyi yarıştı. Öğrenmem gereken çok fazla şey olduğunu düşünüyorum, bu yüzden zorlamaya ve daha tutarlı şekilde puan almaya devam etmeliyim." dedi.

Pierre Gasly'nin sorununun ardından endişelenip endişelenmediği sorusuna Tsunoda, "Onun [süspansiyon sorunu] yaşadığını bilmiyordum. Bu konuda bana bir şey söylenmedi. Neden sorun yaşadığına bakmalıyız. Ancak bana mühendislerden herhangi bir bilgi gelmedi. Yani bir problem yoktu." dedi.

Tsunoda, tutarlılık anlamında attığı adımdan memnun olduğunu da ekledi.

"Tutarlılık anlamında baktığımda, mühendislerle iletişimde ve geri bildirimlerde her şey daha iyi, mühendislere doğru geri bildirimler veriyorum ve bu iyi bir şey."

"Fakat aynı zamanda ilk antrenman seansından itibaren biraz daha fazlasına yapmaya ihtiyacım var, ilk antrenmanda 18. oluyorum ve bu bazen mühendislerin veya takımdakilerin kafasında soru işareti oluşmasına yol açıyor. Sıralama stratejimi de biraz düşünmeliyim. Bu yüzden bir sonraki yarıştan itibaren biraz bu tür şeyleri geliştirmem gerekiyor. Bu sebeple bir dahaki sefere bu şeylere odaklanmaya çalışacağım."

"İlk turda oldukça fazla pozisyon kaybederim ama bu kez birkaç sıra kazandım. Diğer yarışlara göre biraz daha agresiftim ve her şey yolundaydı. Böyle devam etmeliyim."

Tsunoda, Valtteri Bottas'ı arkasında tutmasıyla ilgili de, "Mercedes bana kızgın olmalı! Fakat herhangi bir sürücünün beni kolayca geçmesine izin vermem. o yüzden normal şekilde yarıştım." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris, Austin performansından memnun kalmamış

Önceki haber

Norris, Austin performansından memnun kalmamış

Sonraki haber

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"

Norris, Austin performansından memnun kalmamış Birleşik Devletler GP
Formula 1

Norris, Austin performansından memnun kalmamış

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Hamilton son tura kadar zorladı, Verstappen galibiyeti bırakmadı!

Alonso, FIA'nın Raikkonen kararı karşısında "şaşkına dönmüş"
Formula 1 Formula 1

Alonso, FIA'nın Raikkonen kararı karşısında "şaşkına dönmüş"

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in bunun üstesinden geleceğini düşünmüyordum"

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ekrana gelmediğine eminim ama en iyi performanslarımızdan biriydi"

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"

Hamilton: “Kirli hava bizi kötü etkiledi"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kirli hava bizi kötü etkiledi"

Horner: "Burada galibiyeti kaybetmek acı verici olurdu"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Burada galibiyeti kaybetmek acı verici olurdu"

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Son Haberler

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Daha fazlasını yapmak çok zordu"

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Formula 1'deki en iyi yarışımdı"

Norris, Austin performansından memnun kalmamış
Formula 1 Formula 1

Norris, Austin performansından memnun kalmamış

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Amerika'dan 'maksimumu' alamadık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.