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Tsunoda: "Aldığım ceza çok saçmaydı"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, İspanya Grand Prix'sinde aldığı beş saniye cezanın 'adaletsiz ve saçma' olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Red Bull pilotu Max Verstappen'in domine ettiği yarışın 56. turunda, Alfa Romeo pilotu Zhou DRS'yi kullanarak Tsunoda'yı ilk virajda 9. sıra için zorladı. 

Ancak 2. viraja geçerken Zhou, Tsunoda'nın kendisini dışarı itmesi sebebiyle aracını sola kırarak kaçış yolunu kullanmak zorunda kaldı ve Japon pilotun gerisinde piste yeniden katıldı.

FIA komiserleri olayı inceledi ve Zhou'nun ilk virajın tepe noktasında önde olduğuna karar verilerek Tsunoda'ya beş saniye ceza verildi. 

Tsunoda 12. sıraya gerilerken, Zhou ise 9. olarak iki puan aldı.

Autosport tarafından tepkisi sorulan Tsunoda şunları söyledi: "Çok saçma bir cezaydı ve gerçekten adaletsiz hissettiriyor."

"Zhou'nun geldiğini gördüğümde ona alan bıraktım ancak pes ettiğini hissettim ve ardından dışarı taştı."

"Kesinlikle pistte boşluk vardı. Açıkçası ona baskı yaptım ama hâlâ boşluk vardı, bu yüzden neden ceza aldığımı anlamıyorum. Gerçekten adaletsiz ve acımasız hissettiriyor."

Tsunoda finişe ulaşana kadar cezadan haberdar olmadığını söyledi ve hem pilotun hem de takımın nihai karar verilmeden önce FIA'ya savunmalarını sunabilmeleri gerektiğini düşündü.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Damalı bayrağın ardından çok mutluydum ama telsizden cezayı öğrenince gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Açıkçası FIA ile biraz tartışsaydık iyi olurdu diye düşündüm çünkü herhangi bir tartışma olmadan beş saniye ceza veriyorlar ve yarış bitiyor."

"Yani, haksızlık gibi geliyor... Kendimi bitkin hissediyorum."

Buna karşın Zhou, Tsunoda'nın cezasının kesin olduğunu düşünüyordu.

Zhou, "Olay çok basitti."

"İlk virajda fren yapmadan önce öndeydim ve aslında çok fazla boşluk bırakmıştım. Sonra onu gördüm ve durmuyordu."

"Beni dışarı itti ve kaçış yolunu kullanmak zorunda kaldım, aksi takdirde çarpışacaktık."

"Ondan sonrası zordu çünkü lastiğim berbat olmuştu. Ama sonunda, onun arkasında kalmayı başardım ve pozisyonu geri aldım." dedi.

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