Tsunoda, 'adaletsiz' Haas stratejisini eleştirdi

Yuki Tsunoda, Haas'ın Cidde'de puan almasına yardımcı olan stratejsinin 'adaletsiz' olduğunu dile getirdi.

Kevin Magnussen'in Cidde'deki yarışı, biri Alexander Albon'a temas ettiği için, diğeri de Tsunoda'yı pist dışında geçtiği için, iki kere 10 saniyelik ceza almasıyla büyük ölçüde sona erdi.

Magnussen, Tsunoda'yı geçtikten sonra hızını düşürerek takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in yaptığı pit stopun ardından puan alabileceği sıralarda yer almasını sağlayacak kadar büyük bir fark yaratmayı başardı.

Hulkenberg, yarışı 10. sırada tamamlayarak Haas'ın geçtiğimiz sezonki Singapur GP'sinden bu yana ilk puanını aldı.

Tsunoda, Haas'ın yarış etiğini sorgularken bir yandan da, Magnussen'in kendisini 2. virajda geçmesine fırsat vererek hata yaptığını kabul etti.

Tsunoda, medyaya verdiği demeçte, "Olanlar oldukça sinir bozucuydu ama muhtemelen benim hatam Kevin'in beni geçmesine izin vermemdi." dedi.

"Ama aynı zamanda dört tekerleği de pistin dışındayken beni geçti. Tamam, 20 saniye ceza aldı ama o sadece etrafta dolanıyordu."

"Bu biraz haksızlık ama aynı zamanda gerçek şu ki, ben de onun beni geçmesine izin verdim, yani bu biraz da benim hatamdı."

"Başından beri hız konusunda gerçekten zorlandık, fazla yol tutuşum yoktu. Pistte kalmak için bile mücadele ettim."

Magnussen, takım adına iyi iş çıkardı

Bu sonuç, yeni takım patronu Ayao Komatsu'nun liderliğinde ilk puanını alan Haas için önemli bir an oldu.

Haas F1 Takımı Takım Müdürü Ayao Komatsu basınla konuşuyor Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Geçen yılı son sırada bitiren Haas, bu sezon üst sıralarda yarışmayı umuyor ve bazı sonuçlar elde etmek için agresif bir takım stratejisi uyguluyordu. Tsunoda, Haas'ın bakış açısından durumu anladığını belirtti.

Tsunoda, "Onun bakış açısına göre, Kevin takım için iyi bir iş çıkardı"

"Sonuçta bu bir takım sporu. Nico'nun puan alması gerekiyordu, bu yüzden iyi iş çıkardı ama tabii ki aynı zamanda oldukça da sinir bozucu."

Magnussen'in kural dışı geçişinin hemen ardından Tsunoda, 1. virajda Danimarkalı pilota karşı atak yaparak 29. turda kısa bir süreliğine öne geçti.