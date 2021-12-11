Tsunoda, Abu Dhabi'deki ilk günün ardından Gasly'den daha mutlu

Yuki Tsunoda cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da çok iyi bir tempoya sahipti ve aynı zamanda araç içerisinde rahat görünüyordu.

Bu durum derecelere de yansıdı ve bu yıl ilk kez cuma günkü her iki seansta da Gasly'i geride bıraktı.

Günün ardından konuşan Tsunoda şöyle dedi: "Geçen yıl genç sürücü testi için buraya gelmiştim ve pisti önceden biliyordum, ki bu sezon her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Bu da bu hafta sonu sahip olduğum yaklaşıma yardımcı oldu."

"Bu pistin yeni düzeninden gerçekten keyif aldım, hâlâ üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler var ama şu ana kadarki hızın oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"İki araçla da çok fazla veriye sahibiz, bu yüzden yarın gelişmeye devam etmek için iyi bir konumda olacağız."

"Amacım bir kez daha sıralama turlarında son bölüme kalmak çünkü burada oldukça güçlü görünüyoruz ve ayrıca yarış hızımız da iyi görünüyor. Bu yüzden sadece önemli olduğu anda bunu bir araya getirmemiz gerekiyor."

Öbür tarafta Pierre Gasly de aracının davranışlarından memnun olmadığını söylüyor.

Gasly, "Yeni pist düzeni gerçekten çok farklı. Bu, çok daha yüksek hızlı virajlara sahip olan yeni bir pist gibi hissettiriyor, bu yüzden harika olduğunu söyleyebilirim."

"Bugün araçta pek çok farklı şey denedim ama hâlâ kendimi o kadar da iyi hissetmiyorum. Bu yüzden yarın için yapacak işlerimiz var." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images