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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, Abu Dhabi testinde AlphaTauri ile piste çıkacak

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Tsunoda, Abu Dhabi testinde AlphaTauri ile piste çıkacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

AlphaTauri Formula 1 patronu Franz Tost, F2 pilotu Yuki Tsunoda'nın Aralık ayındaki Abu Dabi çaylak testinde Faenza merkezli ekiple piste çıkacağını doğruladı.

Tost ayrıca Japon sürücünün süper lisans hakkı kazanması ve Red Bull'un da kendisini yarıştırmak istemesi halinde gelecek yıl kendileri için yarışabileceğini belirtti.

Şu anda F2 şampiyonasını dördüncü sırada götüren çaylak sürücü, dün gerçekleştirilen Spa sıralama turlarında bu yılki ikinci pole pozisyonunu aldı.

Hem Honda hem de Red Bull'un sürücü programında yer alan 20 yaşındaki pilot, AlphaTauri'ye adım atma olasılığı en yüksek olan sürücü konumunda yer alıyor.

Tost, cuma günü yaptığı açıklamada Tsunoda'nın, Abu Dhabi'deki çaylak testinde kesin olarak kendileri adına piste çıkacağını belirtti.

Tost, "Sadece F2'deki sürüşünden değil, geçen yıl F3'te ve ondan önce de diğer serilerde ortaya koyduğu performanstan etkilendim. O, yüksek kalitede bir sürücü ve başarılı bir F1 pilotu olmak için gereken tüm malzemelere sahip."

"Bizimle Abu Dhabi'de genç sürücü testinde yer alacak. Önümüzdeki yıl bizim için yarışıp yarışmayacağına Red Bull karar verecek ve bu, süper lisans alıp almayacağına da bağlı olacak."

"Eğer şimdiki gibi devam ederse, o zaman F2 şampiyonasında ilk üç veya dört sürücü arasında olacak. Bu nedenle süper lisansı elde etme konusunda sorun yaşamamalı. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

Yuki Tsunoda, Carlin

Yuki Tsunoda, Carlin

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Pilotlar Yuki Tsunoda
Takımlar AlphaTauri Şimdi al
Editör Adam Cooper

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