Tsunoda: "2026'da Red Bull'da olursam harika olur!"

2023 sezonu için Pierre Gasly'nin AlphaTauri'den ayrılarak Alpine'e geçmesiyle takımın lider pilotu konumuna gelen Tsunoda, 2022'de yaşadıkları fren sorununu Monako'da tekrar deneyimlediklerinden bahsetti.

Japon pilot, "Muhtemelen geçen yıldan beri yaşadığımız bir fren sorunu vardı. Ancak bu benden ziyade Pierre'e daha sık oluyordu."

"Gerçekten, frenlemeden herhangi bir verim hissetmiyorum. Frenler ısınmıyor, bu yüzden yağmur koşullarında istediğiniz kadar zorlayamıyorsunuz ve bu lastikleri daha da soğutuyor, daha da kötüye gidiyor. Aslında yağmur koşulları bu sorunu daha da kötüleştiriyor."

"Bu biraz utanç verici çünkü frenleri ısıtmak için diğer rakiplere kıyasla fazladan çalışma yapmam gerektiğini düşünüyorum ki bu biraz gereksiz."

"Açıkçası Monako'da büyük hayal kırıklığına uğradım çünkü yağmura kadar hızım gerçekten iyiydi. Oldukça rahat bir şekilde dokuzuncuydum ve o zamana kadar oldukça iyi gidiyordum."

"Sorunu görüyoruz ve gelecek için kesinlikle iyileştirmeye çalışıyoruz ki önemli olan da bu. Gelecekte bu sorunu yaşamadığım sürece, şimdi yaşamanın ve nasıl iyileştireceğimi öğrenmenin daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Monako'daki iyi performanslarının güncellemelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Tsunoda, şu yanıtı verdi: "Muhtemelen araç karakteristiğimiz piste daha çok uyuyordu çünkü bence pist aerodinamik verimlilikten ziyade mekanik bir pistti. Yani Azerbaycan'da olduğu gibi, kesinlikle mekanik bir yol tutuş pistiydi."

"Dürüst olmak gerekirse, İspanya'da benzer bir şey beklemiyoruz çünkü burası tamamen farklı bir pist ve daha çok aerodinamik performansa yönelik. Yani burada harika bir hafta geçirirsek, bu kesinlikle bir adım attığımız anlamına gelecek ancak yarış haftası başlayana kadar bunu bilemeyiz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Burada aracın özelliklerinin çok fazla gelişmesini beklemiyorum."

"Özellikle sıralamalardaki zayıflıklarımızı biliyoruz. Frene bastığımızda araç daha fazla savrulacak, bu da daha fazla dengesizlik yaratacak ve bunu istemiyoruz."

"Aynı zamanda yere basma kuvveti de zayıflıklarımızdan biri; yani çok eksiğimiz var. Dengenin iyi olduğunu hissediyorum, ancak yere basma kuvveti sebebiyle araç virajlarda çok fazla kayıyor ve düzlükte çok fazla sürükleniyor. Bunu kesinlikle geliştirmeniz gerekiyor."

Gelecekte kendisini hangi takımda gördüğü konusunda ise Tsunoda, 2026'da Red Bull'da olmanın harika olabileceğinden bahsetti.

"Hedeflediğim şeylerden biri, hem kendi takımıma hem de diğer takımlara değerimi göstermek."

"Özellikle Pierre takımdan gittikten sonra gelişim açısından üzerimde biraz baskı vardı. Takımdakilerden sadece geliştirme tarafına odaklanmalarını istedim. Bu ekibe kesinlikle güveniyorum ve daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Kendimi daha sorumlu hissediyorum ki bu iyi bir şey. Şimdiye kadar bundan memnunum."

"Gelecekte işlerin nasıl gideceğini göreceğiz ancak bu hem performansla hem de takımla ilgili olacak. Ama 2026'da Red Bull Racing'de olursam harika olur."