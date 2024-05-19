Tsunoda 2025 için Red Bull ile görüşmeyi bekliyor
RB pilotu Yuki Tsunoda, 2025 Formula 1 sezonu için Sergio Perez'in yerini alma konusunda Red Bull ile herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Perez'in geçtiğimiz dönemdeki form düşüklüğü, Red Bull ile 2024 sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılması konusunda spekülasyonlar ortaya çıkardı.
RB takımının ikilisi Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda kuşkusuz Perez'in yerini almak isteyecekler ve Tsunoda yükselen formu ile daha avantajlı konumda.
Çin'deki küçük aksaklıktan sonra Tsunoda, Miami'de VCARB 01'inden harika performanslar almayı başardı. Sprint yarışında 8. olan Tsunoda, ana Grand Prix'de ise 7. oldu.
Tsunoda, sürücüler sıralamasında ilk 5 takımın dışındaki en yüksek konumda bulunan sürücü olmasına rağmen 2025 yılında Red Bull'a katılmak için bir konuşma yapmadı.
Perşembe günü Imola'da basına açıklama yapan Tsunoda, "Dürüst olmak gerekirse Red Bull tarafından herhangi bir şey duymadım. Yani orada neler olduğundan emin değilim."
"Red Bull'a terfi edersem bu harika olur ama dürüst olmak gerekirse RB çok iyi durumda. Eğer burada kalırsam harika olur."
“Göreceğiz, geleceği düşünmek zorundayım ve neler olacağını bilmiyorum. Eğer ilginç bir teklif alırsam bunu değerlendirmek zorundayım."
"Çok genç yaşlarımdan beri Red Bull'un bir üyesiyim ve burada mümkün olduğunca uzun süre kalmak istiyorum."
"Onların desteğini hissediyorum. Bu yüzden onlar için iyi sonuçlar getirmek istiyorum. Şimdiye kadar iyi gittiğini düşünüyorum, bu yüzden devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak." dedi.
Red Bull ile uzun vadeli bağlarının yanı sıra Tsunoda, Japon güç ünitesi sağlayıcısı Honda'dan da sürekli ve güçlü bir destek aldı.
Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Honda, 2021 sezonu sonunda resmen Formula 1'den ayrıldıktan sonra sporda arka planda varlığını sürdürdü ve 2026'da Aston Martin ile ortak olarak geri dönüyor.
Honda, Red Bull tarafından yönetilen Honda güç ünitesinin kullanımının sona ereceği 2025'ten sonra bile Yuki Tsunoda'yı desteklemeye hazır olduğunu daha önce belirtmişti.
Sonuç olarak, yakın gelecekte Tsunoda'yı "British Racing Green" renkleriyle, yani Aston Martin'de görmek sürpriz olmaz. Japon pilot, halihazırda Red Bull dışındaki takımlardan da ilgi görüyor.
Tsunoda, "Nasıl olacağını bilmiyorum ama kesinlikle diğer takımlardan daha fazla ilgi hissediyorum." dedi.
"Diğer takımlara bir sürücü olarak değerimi, iyi işler yapabileceğimi ve temelde sadece araba kullanan bir sürücü olmadığımı göstermek hedeflerimle eşleşiyor." dedi.
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