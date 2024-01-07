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Tsunoda: "2024'te üst düzey bir F1 pilotu olduğumu kanıtlayacağım"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, 2024 sezonundan oldukça ümitli olduğunu dile getiriyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

2023 sezonu Tsunoda için bir başka umut verici yıl oldu.

Her ne kadar sezona griddeki en yavaş araçlardan biriyle başlamış olsa da, AlphaTauri yavaş yavaş işleri yoluna koyarak sezon sonunda puan toplamayı başardı.

Tsunoda şampiyonayı 14. sırada tamamlayarak 2022'deki 17. sırasını geliştirmiş oldu.

Motorsport'un Japonya edisyonuna konuşan Tsunoda, sezonu şöyle değerlendirdi: "Geçen yıl bir pilot olarak değerimi keşfetme yolunda önemli bir adım attım."

"Gelecek sezon aracın geçen yıldan daha iyi olacağını düşünüyorum, bu da bize ilk 10'da yarışmak için daha fazla şans verecek."

"2024, üst düzey bir F1 pilotu olmak için her şeye sahip olduğumu göstereceğim yıl olacak. Bunun gerçekleşmesi için elimden geleni yapmam ve herkesin desteğini almam gerekiyor." 

"Bu yüzden geçen yıl beni destekleyen ve gelecek sezon beni destekleyecek olan herkese de teşekkür ederim."

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