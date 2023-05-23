Tsunoda: "Artık her yarışın tadını çıkarmaya çalışıyorum"

Tsunoda, 2021'deki ilk sezonuna kazalar ve tutarlılık eksikliği nedeniyle zorlu bir başlangıç yaptı ve bu da sezon ortasında yaklaşımını değiştirmesine ve İtalyan takımına daha yakın olmak için Faenza'ya taşınmasına neden oldu.

23 yaşındaki pilot 2022'ye kadar takımda kalmak için gerekli gelişimi gösterdi ancak AlphaTauri'nin formu düşmesiyle büyük bir sözleşme stresi yaşadığı bir dönemden geçti. Japon pilotun anlattığına göre bu dönem onun dikkatini dağıtan, keyfini kaçıran ve performansını etkileyen bir dönem haline geldi.

Tsunoda, "Açıkçası bütün eforumu sarf ediyordum, ancak geriye dönüp baktığımda, özellikle de geçen yıl Azerbaycan ve Japonya arasında bir sözleşmem olmadığı zaman, uzun bir süre dikkatim çok dağınıktı."

"O sıralarda Formula 1'in tadını çıkarmayı unuttum. Sanki sırf kontrat için yarışıyormuş gibi hissettim ki bu böyle olmamalı."

"Geriye dönüp baktığımda, sezonun ilk yarısında iyi sonuçlar aldığımda, aslında anın tadını çıkarıyordum. En önemli şeyin bu olduğunu hissediyordum."

"Bunu düşünmek istemezsiniz. Kontratlar için yarışmıyorum, en iyi performansımı göstermek için yarışıyorum çünkü bu pozisyondayım. Hâlâ en iyi pilotlardan biri olduğuma inanıyorum ve bunu göstermek, sonuçlarla ve sürüşle kanıtlamak istiyorum."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Deneyimli takım arkadaşı Pierre Gasly'nin Alpine'e geçmesiyle birlikte Tsunoda artık takımın kıdemli pilotu olarak görülüyor. Ancak beklentilerin artmasına rağmen Tsunoda bu yıla daha rahat bir mentaliteyle yaklaşıyor.

Aldığı sonuçlar ise bunu yansıtıyor denebilir. Melbourne ve Bakü'de 10. sırada bitirerek AlphaTauri'nin sezondaki tek puanını aldı ve diğer üç yarışta çizgiyi 11. sırada geçti.

Tsunoda, "Yarış kariyerimde önceki yıllara kıyasla çok daha fazla keyif alıyorum."

"Aslında yarışmanın ve Formula 1'in benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum, iki yıl önce bunu şimdiki kadar hissetmiyordum."

"Geçen yıl her yarışta daha fazlasını yapabileceğimi hissediyordum, sıralamalarda bile böyle şeyler hissediyordum. Özellikle üçüncü yılınızda her şey olabilir ve böyle yapmaya devam ederseniz koltuğu kaybedersiniz."

"Bu yüzden F1'in ve motor sporlarının benim için ne kadar önemli olduğunu yeniden düşündüm. Sezon dışında bir gün bunu düşününce bir şeyler değişti."

"Birkaç belgesel izledim, Formula 1'de tam performans gösteremediği ve artık orada olmadığı için pişmanlık duyan bir adam olmak istemiyorum. Bu mentalite beni daha güçlü kılıyor ve şimdi profesyonel anlamda kendimi gerçekten değiştirme zamanı."

"Değişmeye çalışmadım bile, sadece mümkün olduğunca rahat olmaya çalıştım. Her zamanki gibi rahat olmaya ama aynı zamanda her yarışın tadını çıkarmaya, iyi bir performans sergilemeye ve tamamen efor sarf etmeye çalıştım."