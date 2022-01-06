Tsunoda: "2022'de daha iyisini yapmaya ihtiyacım var"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Formula 2'deki etkileyici performansının ardından geçen yıl Formula 1'e geçti ancak genel olarak hayal kırıklığına neden oldu.

Yıl boyunca çok sayıda hata yapan ve Pierre Gasly'nin performansından çok uzak kalan Tsunoda, takımla iyi bir iletişim kurmakta da zorlandı.

Yıl içerisinde takım telsizinden pek hoş sözler sarf etmeyen Tsunoda, işler kötüye gidince Red Bull tarafından İtalya'ya taşındı ve burada yaşamaya başladı.

Japon sürücü şimdi, Faenza fabrikasında daha fazla vakit geçiriyor ve AlphaTauri tarafından hazırlanan belli bir programı takip ediyor.

Yine de eğer gelecek yıl beklentilerin altında kalırsa, o zaman Formula 1'deki koltuğunu kaybedebilir.

Genç Japon, 2022'nin geleceği için kritik bir yıl olacağını gayet iyi biliyor.

Tsunoda, “Yeni aracımızın ne kadar hızlı olacağını bilmiyorum. Fakat kendi açımdan hızlı olmam gerektiğini gayet iyi biliyorum."

"İyi bir sezon geçirmem, takım arkadaşımın önünde olmam ve istikrarlı sonuçlar almam gerekiyor. Gerçek bir ilerleme kaydedebilmek adına tüm bunları gerçekleştirmeye ihtiyacım var."

"Geliştirmem gereken şeyleri biliyorum ve eğer bunu yapabilirsem, takım arkadaşımı yenebilirim ya da tutarlı bir yarış çıkarabilirim. İlerlemek için nerelerde gelişmem gerektiğini biliyorum, bu açıdan gerçekten iyi bir hazırlık yılı olduğunu söyleyebilirim,”

"2022 sezonu benim için çok önemli olacak."

"İyi bir araca sahipsek, düzenli olarak puan alabilir ve iyi sonuçlar elde edebilirim. Araç kötü ya da yavaş çıksa bile, takımın hızlanmasına yardım etmeliyiz ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images