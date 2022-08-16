Tsunoda, 2022 sezonu için kendisine 10 üzerinden 7 veriyor

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Formula 1 yaz arasına girmeden önce Fransa Grand Prix’si hafta sonu öncesinde verdiği bir röportajda 2022’deki gelişimini değerlendiren Tsunoda, çaylak sezonunun ilk yarısına göre daha iyi olduğunu söyledi ve bu gelişimin, tecrübeyle gelen özgüven sayesine olduğunu belirtti.

Japon sürücü, “Geçtiğimiz sene kazandığım tecrübeyi kullanabildiğimi düşünüyorum. Ne yapmam gerektiğini, yarış hafta sonlarına nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmek, geçen seneye göre kesinlikle bir avantaj.”

“Aynı zamanda, geçen sene neredeyse her şeyi, en kötü şeyleri tecrübe ettim. Ancak geri dönebildim. Geçen senenin aksine artık çoğu durumda sakin kalabildim. Asıl fark bu.”

“Her yarış haftasında neler yapmam gerektiğini biliyorum. Asıl hedef bu. Geçen sene ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum, sadece iyi performans göstermem gerektiğini düşünüyordum. Ancak bunu nasıl yapacaktım? İlk antrenman seansında, tüm seanslarda iyi performans göstermek, farklı bir test gibi. Bu tür şeyler hakkında düşünmüyordum.” dedi.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, Tsunoda’nın değerlendirmelerine katıldı ve takımla geçirdiği bir senenin, Japon sürücünün mühendislik ekibiyle çalışması konusunda yarattığı farkı vurguladı.

Egginton, “Yuki gelişiyor ve mühendisleriyle iyi bir ilişkisi var. Onunla oturup konuşuyorum ve araçta neler istediği konusunda bir fikir ortaya koyuyor. Bu iyi bir şey. Çünkü bu, onun bir şeyleri anlamaya başladığı ve bu konuda bir görüşü olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Toplanan puanlar açısından Tsunoda, geçtiğimiz sezonun bu döneminde 18 puan almıştı. Japon sürücünün bu sezon aynı noktada 11 puanı olmasına rağmen, çeşitlik dayanıklılık sorunları ve şanssızlıklar yaşadı. Takımın tecrübeli sürücüsü Pierre Gasly ise geçtiğimiz sezonun bu noktasında 50 puan toplamıştı ancak bu sezon yalnızca 16 puana sahip.

Tsunoda bu konuda, “Yaptıklarımdan oldukça memnunum, araçtan performans çıkarıyorum.”

“Takım olarak çok fazla dayanıklılık sorunu yaşadık diyebilirim. Örneğin Suudi Arabistan’da üçüncü antrenman seansında, sıralama turlarında ve yarışta hiç sürüş yapamadım. Bahreyn’de üçüncü antrenman seansına çıkamadım. Ayrıca Pierre de Barcelona’da üçüncü antrenman seansını kaçırdı. Arka kanat sorunu yaşamadan önce Azerbaycan’da da altıncı, yedinci sıralar için savaşıyordum.”

“Birçok sıkıntı yaşadık, ancak genel olarak yaptıklarımdan memnunum.”

“Ben ve Pierre arasında puan anlamında pek fark yok. Suudi Arabistan’da ve Azerbaycan’da kaybettiklerimi düşünürsek eşit olabilirdik. Yani mutluyum.” ifadelerini kullandı.