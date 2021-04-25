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Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, 2021'de yarış kazanmak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Crash.net ile olan özel röportajında Yuki Tsunoda, 2021 sezonunda yarış kazanmak istediğini ve bunu başarmasının tüm Japonya için harika olacağını belirtti.

Tsunoda, 2021'de yarış kazanmak istiyor

Yuki Tsunoda, alt kategorilerde elde ettiği başarıların ardından Red Bull ve Honda'nın desteğiyle Formula 1'e girdi.

AlphaTauri için yarışan Japon pilot, Bahreyn'deki ilk yarışta damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek kariyerinin ilk puanlarını elde etmeyi başardı.

Ancak Emilia Romagna GP'de Tsunoda için işler o kadar da iyi gitmedi ve Japon pilot, sıralama turlarında kaza yapıp son sırada başladığı yarışta da, hatası nedeniyle 13. sırada finiş gördü.

Buna karşılık, çaylak pilotun oldukça parlak bir geleceğe sahip olduğu ve geleceğin şampiyonlarından biri olabileceği düşünülüyor.

Crash.net'e özel röportaj veren Tsunoda şöyle dedi: "Şu anda dünya şampiyonu olmayı ya da yarış kazanmayı pek fazla düşünmüyorum."

"Sadece önümdeki seansların her birine odaklanıyorum. Bu, zihinsel anlamda olumlu bir şey, çünkü seans içerisinde sürüşüme odaklanmama yardımcı oluyor."

"Şimdiye kadar hiçbir Japon pilot yarış kazanamadı ve eğer yarış kazanan ilk Japon olursam bu gerçekten harika olur. Benim için de harika olur ve Japon taraftarların çoğunun bunu beklediğini de biliyorum."

"Eğer bu zaferi elde edersem kesinlikle harika olur, fakat şimdi her yarışı birer birer ele alıyorum ve gelişim kaydedebilmek adına sürüşüme odaklanıyorum."

Tsunoda, AlphaTauri'nin kendisine çok fazla güvendiğini de ekledi.

"Takım beni gerçekten çok destekliyor. Franz Tost bile bana 'sürüş yaparken ne istiyorsan onu yap ve deneyim kazanmaya çalış. Eğer hata yaparsan da önemi yok, sadece o noktadan kendini geliştir' dedi. Buna sahip olmak zihinsel anlamda bana çok yardımcı oluyor. Artık aracı sürerken istediğim her şeyi yapabileceğimi hissediyorum, ki bu da bana özgürlük veriyor."

"Hata yapsam bile bundan üzüntü duymuyorum. Sadece devam ediyorum ve bu deneyimi gelecek için kullanmak istiyorum."

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Editör Kemal Şengül

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