Formula 1 Meksika GP

Tsolov, Meksika GP ilk antrenman seansında Lawson'ın yerini alacak

Racing Bulls, Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Liam Lawson'ın aracını Nikola Tsolov'un kullanacağını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 14:00

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Nikola Tsolov

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

2022'de İspanya Formula 4 Şampiyonası'nı kazanan ve bu yıl FIA Formula 3'te ikincilik elde eden Nikola Tsolov, 2025'te Red Bull Genç Sürücü Programı'na katılmıştı.

Autódromo Hermanos Rodríguez'de gerçekleştirilecek seans, genç sürücünün gelişiminde önemli bir adım niteliği taşıyor.

Tsolov, Meksika'ya ağustos ayında Imola'da takımla gerçekleştirdiği ilk Formula 1 testinin ardından geliyor. Önceki araçlarla test programı kapsamında yapılan bu çalışmada Bulgar sürücü, Honda RBPTH003 motoruyla donatılmış 2025 spesifikasyonuna sahip VCARB 02 ile 143 tur attı ve toplam 690 kilometre katetti.

Hâlihazırda Campos Racing ile Formula 2'de mücadele eden Tsolov, şampiyona sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. İki yarış hafta sonu kala lider Rafael Camara'nın yedi puan gerisinde yer alan Bulgar sürücünün sezonunda Melbourne ve Miami'deki galibiyetlerin yanı sıra Silverstone'daki iki yarışı da kazanması öne çıktı. Tsolov bu sezon toplam altı zafer elde etti.

Tsolov, Meksika'daki fırsatla ilgili şunları söyledi: "Meksika'da bana bu fırsatı verdiği için Racing Bulls'a çok teşekkür ederim. Ağustos ayında takımla Imola'da gerçekleştirdiğim testin ardından bu adımı atacağım için heyecanlıyım. Oradaki deneyimimin üzerine koymayı, araç ve mevcut kurallar hakkında daha fazla şey öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Seansı en iyi şekilde değerlendirmeye, takımla yakın çalışmaya ve faydalı geri bildirimler sağlamaya odaklanacağım."

2026 sportif kuralları kapsamında her takımın, sezon boyunca her araç için en az iki antrenman seansında uygun bir çaylak sürücüye yer vermesi gerekiyor. En fazla iki Grand Prix startı bulunan sürücüler bu kapsamda çaylak olarak kabul ediliyor. Böylece her takımın sezon boyunca toplam dört zorunlu çaylak sürücü seansı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Racing Bulls takım patronu Alan Permane de Tsolov'un ilk antrenmanda piste çıkmasının önemini vurguladı: "Nikola'nın ilk serbest antrenman seansında piste çıkması, Red Bull Genç Sürücü Programı kapsamındaki gelişimi açısından önemli bir adım."

"Bu karar, genç yetenekleri yetiştirme ve genç sürücülerimize öğrenip gelişebilmeleri için değerli pist zamanı ve ihtiyaç duydukları desteği sağlama konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor."

"Nikola ile daha önce Imola'da çalıştığımız için Meksika'da bu deneyimin üzerine koymasını ve hafta sonuna yönelik hazırlıklarımıza katkı sağlayacak geri bildirimlerini duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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