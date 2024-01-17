Trulli'ye göre 2024'te iki pilot sürpriz yapabilir

Formula 1'de uzun bir kariyere sahip olan Jarno Trulli'ye göre Red Bull ve Max Verstappen'e ciddi bir rakip çıkma ihtimali çok yüksek değil fakat ortada pek çok belirsizlik var.

F1'deki tek galibiyetini Monako'da elde eden İtalyan pilot, Mercedes'in bir ihtimal Red Bull'a meydan okuyabileceğine inanıyor fakat şampiyonluk için yarışacak ismin Lewis Hamilton değil, Russell olacağı görüşünde.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan eski F1 pilotu, "Mercedes yeniden rekabetçi hale gelir ve Red Bull'a meydan okuyabilirse George Russell dünya şampiyonluğu için beklenmedik bir rakip olabilir." açıklamasında bulundu.

Sonrasında bir başka pilotun daha adını verdi: Oscar Piastri. Trulli'ye göre McLaren'ın iyi bir araç üretmesi halinde Avustralyalı sürücü bir kez daha F1 dünyasını etkileyebilir.

"Sürpriz olarak Oscar Piastri'yi söyleyebilirim çünkü potansiyel olarak rekabetçi bir araca sahip ve çok olumlu bir ilk sezonun ardından performansını daha da geliştirebilir."

"Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. İyi bir yeteneği var, hem hızlı hem de oldukça istikrarlı."

"Onu daha iyi değerlendirebilmek için en iyilerle mücadele ederken görmemiz gerekiyor."

"Lando Norris gibi kendini kanıtlamış bir sürücüyle oln mücadelesi kesinlikle heyecan verici olacak."