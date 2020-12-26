Trulli: "Russell'a minnettar olmalıyız çünkü aracın ne kadar önemli olduğunu gösterdi"

Sürücüler şampiyonası erkenden belirlendikten sonra 2020 sezonu hareketlendi ve Lewis Hamilton COVID-19'a yakalanması sebebiyle kariyeri boyunca ilk defa bir yarış kaçırdı.

Onun yerine yarışan George Russell da yarışta ve sıralama turlarında yeteneğini birçok kez sergileme fırsatı yakaladı fakat sonrasında Abu Dhabi GP’si için gridin gerisindeki Williams takımına dönerken sürücülerin mi araçların mı şampiyonluk kazandırdığı tartışmasını tekrardan alevlendirmiş oldu.

Birçoklarına göre genç pilotun gösterdiği başarı mevcut Mercedes ikilisinin başarılarının değerini azaltıyor.

Daha önce Fernando Alonso’yla takım arkadaşı olan ve güçlü bir takım arkadaşına sahip olmanın ne demek olduğunu bilen Jarno Trulli, Resto del Carlino’yla röportajında “George Russell’a minnet duymaları gerektiğini” söyledi.

Sebebini de hemen söyleyen eski pilot: “2021’in pilotların senesi olmasını isterim. Ama Russell’ın Bahreyn’de Mercedes’le yaptıklarını gördükten sonra bundan şüpheliyim, Russell aracın ne kadar üstün olduğunu herkese göstermiş oldu."

"Herhangi bir tecrübesi olmadan ilk denemesinde büyük kazanıyordu. Yanlış anlaşılmak istemem, Hamilton griddeki en iyisi."

"Ama diğerlerinin de o füzeyle birçok şampiyonluk kazanacağını söylemek yanlış olmaz. Ne de olsa Russell, Bottas’ın belirli seviyelerde kalamadığını göstermiş oldu; bunu yapabilecek kabiliyette değil.”

Dolayısıyla Max Verstappen’in griddeki çoğu pilotun o araçla kazanabileceği tezi Trulli tarafından da dile getirilmiş oldu. Jarno Trulli tarihin bazen nasıl tekerrür edebileceğini de açıkladı: “Benim en üst referans noktalarım yine Prost ve Senna olarak kalacak."

"Onlar muhteşemdi. Fakat onları özel kılan şey McLaren’daki 2 seneleri boyunca eşit şartlarda, aynı araçlar yarışmayı kabul etmeleriydi. Schumacher ve Hamilton’un hiçbir zaman kendileriyle aynı güçte ya da güçlerine yaklaşabilen bir takım arkadaşları olmadı."

"Bunu sadece gerçek bir taraftarın anlayabileceğini düşünüyorum. Dahası, çok iyi bir araç olmadan Michael bile o kadar kazanamazdı. O ve Lewis neredeyse her zaman çok iyi araçlar sürerek kazandı.”

“Günün sonunda şampiyonanın en başından beri durum böyle: teknik açıdan üstün olan kazanıyor. Ve harcayacak çok parası olan en iyi sürücüleri alıyor. Örneğin Ferrari aynısını Red Bull’dan Sebastian Vettel’i alırken yaptı, hatta daha öncesinde Alonso’yu aldıklarında da.”

Trulli İspanyol pilotun göstereceği performansı da merak ediyor: “Neredeyse ben dönüyormuşum gibi, çünkü Fernando neredeyse 20 yıl önce Renault’da benim takım arkadaşımdı. Halen denemek istemesini görmek çok güzel. Nasıl olacağını merak ediyorum.”