Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
290 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
297 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Trulli, oğlunun başarısından memnun

paylaşım
yorumlar
Trulli, oğlunun başarısından memnun
Ekleyen:
, Editör

Jarno Trulli, oğlunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Formula 4 Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluktan gurur duyuyor.

Jarno Trulli'nin 15 yaşındaki oğlu Enzo Trulli, 16 sürücünün mücadele ettiği BAE F4 kış Şampiyonası'nı 319 puanla ilk sırada tamamlamayı başardı ve şampiyon oldu.

Trulli, çıktığı 20 yarışın dördünü kazanırken toplamda 13 podyum almayı başardı.

Enzo'nun babası Jarno, 2000'lerin başında girdiği Formula 1'de bir galibiyet almayı başardı ve önemli takımlar için yarıştı.

Jarno, La Gazzetta dello Sport'a oğlunun başarısı hakkında konuştu.

Jarno, "Bunu görmek elbette harika. Bu tür günler, yaptığınız fedakarlıkların karşılığını aldığınız günler."

"Sonuçta insanlar genellikle oğullarını motor sporları dünyasına sokmanın, futbola götürmekle aynı şey olmadığını anlamıyorlar."

"Sadece maliyet anlamında söylemiyorum, aynı zamanda çok fazla bağlılık da gerekiyor. Bu, çok uzun bir yolculuk ve aile olarak sahip olduğunuz uyumu korumaya ihtiyacınız var, çünkü iki çocuğum daha var. Ama bugün gerçekten mutluyuz."

"Açıkçası Enzo, ilk arkadaşı ve danışmanı olarak bana sahip olma avantajına sahip. Onunla sürüş yetenekleri hakkında konuşmuyorum çünkü bunu babası olarak yapmam doğru değil. Kesinlikle yeteneklerini gösterdi ve her şeyi uygulamaya koymada iyiydi."

"Şu anda İspanya F4 için anlaşmamız var, ancak başka şeyleri de değerlendiriyoruz. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

 
Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

Önceki haber

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

Sonraki haber

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

1s
2
Formula 1

Vettel, otomobil koleksiyonundaki araçları satışa çıkardığını doğruladı

15s
3
Formula 1

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!

30 dk
4
Formula 1

Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı

11s
5
Formula 1

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

1g
Son Haberler
Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!
F1

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!

30dk
Trulli, oğlunun başarısından memnun
F1

Trulli, oğlunun başarısından memnun

56dk
Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor
F1

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

1s
Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı
F1

Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı

11s
Monaco, GP için pist kurulumuna başlıyor!
F1

Monaco, GP için pist kurulumuna başlıyor!

11s
Son Videolar
McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17s

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

Norris ve Ricciardo, MCL35'i ilk kez kullanıyor 03:04
Formula 1
17s

Norris ve Ricciardo, MCL35'i ilk kez kullanıyor

Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı 00:00
Formula 1
15 Şub 2021

Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı 01:11
Formula 1
15 Şub 2021

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
14 Şub 2021

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Haas, yeni sezonda BWT ile pembe renge sahip olabilir
Formula 1 / Son dakika

Haas, yeni sezonda BWT ile pembe renge sahip olabilir

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, otomobil koleksiyonundaki araçları satışa çıkardığını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, otomobil koleksiyonundaki araçları satışa çıkardığını doğruladı

Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari otomobil koleksiyonunu satıyor!

Allison: ''2021 sezonu şimdiden tuhaflaşıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Allison: ''2021 sezonu şimdiden tuhaflaşıyor"

Williams, 2021 F1 aracını Silverstone'da piste çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 F1 aracını Silverstone'da piste çıkardı

Teknik analiz: McLaren MCL35M
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: McLaren MCL35M

Son Haberler

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!

Trulli, oğlunun başarısından memnun
F1 Formula 1 / Son dakika

Trulli, oğlunun başarısından memnun

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown, Vettel'in 2021'de en iyi seviyesinde olmasını bekliyor

Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, kazanın ardından ilk fotoğrafını yayınladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.