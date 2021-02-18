Trulli, oğlunun başarısından memnun

Jarno Trulli'nin 15 yaşındaki oğlu Enzo Trulli, 16 sürücünün mücadele ettiği BAE F4 kış Şampiyonası'nı 319 puanla ilk sırada tamamlamayı başardı ve şampiyon oldu.

Trulli, çıktığı 20 yarışın dördünü kazanırken toplamda 13 podyum almayı başardı.

Enzo'nun babası Jarno, 2000'lerin başında girdiği Formula 1'de bir galibiyet almayı başardı ve önemli takımlar için yarıştı.

Jarno, La Gazzetta dello Sport'a oğlunun başarısı hakkında konuştu.

Jarno, "Bunu görmek elbette harika. Bu tür günler, yaptığınız fedakarlıkların karşılığını aldığınız günler."

"Sonuçta insanlar genellikle oğullarını motor sporları dünyasına sokmanın, futbola götürmekle aynı şey olmadığını anlamıyorlar."

"Sadece maliyet anlamında söylemiyorum, aynı zamanda çok fazla bağlılık da gerekiyor. Bu, çok uzun bir yolculuk ve aile olarak sahip olduğunuz uyumu korumaya ihtiyacınız var, çünkü iki çocuğum daha var. Ama bugün gerçekten mutluyuz."

"Açıkçası Enzo, ilk arkadaşı ve danışmanı olarak bana sahip olma avantajına sahip. Onunla sürüş yetenekleri hakkında konuşmuyorum çünkü bunu babası olarak yapmam doğru değil. Kesinlikle yeteneklerini gösterdi ve her şeyi uygulamaya koymada iyiydi."

"Şu anda İspanya F4 için anlaşmamız var, ancak başka şeyleri de değerlendiriyoruz. Neler olacağını göreceğiz." dedi.