Trulli: "Modern dönemin en iyilerini, en iyi araçta görmek lazım"

Jaron Trulli, 2000'lerin başından 2010'lu yıllara kadar Formula 1'de yarıştı ve zaman zaman çok iyi performanslar gösterdi.

Fakat genellikle herkes onu "Trulli treni" tabiriyle hatırlıyor.

Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalyan pilot, çeşitli konulara değindi.

En güçlü rakibi sorulduğunda Trulli şöyle dedi: "Schumacher, Alonso, Hakkinen ve Hamilton gibi pek çok şampiyonla yarıştım."

"Lewis Formula 1'de kazanabileceğini hemen belli etti. İlk sezonunda çok hızlı bir McLaren aracının direksiyonuna geçti ve yeteneğini gösterdi."

"Harika mücadelelerimiz oldu, kazandığı yedi şampiyonluğun bir sebebi vardı."

Ardından beğendiği modern sürücüler sorulduğunda yanıtı şöyle oldu: "Formula 1'den emekli olduğumdan beri burada çok şey değişti."

"Leclerc, Russell, Norris ve Sainz'ı izlemekten keyif alıyorum, Verstappen fenomeninden bahsetmiyorum bile."

"Ancak gerçek potansiyellerini değerlendirmek için onları daha iyi bir araca koymanız gerekiyor."

"Fakat şu anda tüm yarışları Red Bull kazanıyor."

Eski takım arkadaşı Fernando Alonso ile olan ilişkisi sorulduğunda Trulli, "Pistteki mücadeleler başka bir şey, kişisel ilişki ise bambaşka bir şey."

"Birkaç yıl önce bisikletten düşünüp sakatlandığında, Fernando'yu aradım ve 'bir market alışverişi bile olsa bir şeye ihtiyacın olursa senin için buradayım' dedim." açıklamasında bulundu.