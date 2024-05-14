Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

Ferrari için yarışmak, neredeyse her F1 pilotunun bir hayalidir. Ferrari'nin ikonik kırmızı arabaları, F1 denilince çoğu insanın aklına gelen ilk şeydir.

Hatta sporun gördüğü en büyük pilotlardan bazıları servetlerini Ferrari sayesinde oluşturdu. Bu isimlerden bazıları; Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, John Surtees...

Ayrıca, bu isimlerden biri de, 2000-2004 yılları arasında üst üste beş kez dünya şampiyonu olmuş Schumacher'dir.

İtalyan pilot Jarno Trulli, La Repubblica'ya verdiği röportajda, Schumacher'in Ferrari'deki varlığının, takım adına hiç yarışmamasının tek sebebi olduğunu itiraf etti.

Trulli, Ferrari adına yarışmayıp çeşitli orta sıralardaki takımlar için yarışarak sporda uzun bir kariyer oluşturdu.

Temmuz ayında 50 yaşına girecek olan İtalyan pilot, 1997 yılında Minardi takımıyla ilk yarışına çıktı ve Oliver Panis'in Kanada'da bacağını kırmasının ardından sezon ortasında yerini aldı. Bu, Formula E'de kendi takımını kurmadan önce 15 sezon ve 252 yarış süren Formula 1 kariyerinin başlangıcıydı.

Trulli hiçbir zaman griddeki en hızlı sürücü olmadı ama uzun ömürlülüğü, özellikle de orta sıralardayken güvenilirliğine bağlıydı

Neden Ferrari'ye gitmediği sorulduğunda Trulli şunları söyledi, "Neden mi Ferrari'ye gitmedim? Çünkü Schumacher oradaydı ve başka bir güçlü pilota ihtiyaçları yoktu."

Ancak Trulli, Michael Schumacher olmasaydı Ferrari için yarışabilme şansına sahip olabileceğini öne sürdü.

Schumacher, Trulli'nin Jordan ve Renault'da adını duyurduğu yıllarda Formula 1'i domine etmişti.

Schumacher emekli olmaya karar verdiğinde de Trulli, yeni Toyota takımına öncülük ediyordu.

Ayrıca F1 tarihinde neredeyse tüm pilotlardan daha uzun süredir gridde yer almasına rağmen Trulli, zaferi yalnızca bir kez tattı.

Race winner Jarno Trulli, Renault F1 Team Fotoğraf: Sutton Images

Jarno Trulli'nin 2004 Monako GP Zaferi

Monaco Grand Prix'si, birçok pilotun F1'deki tek zaferlerini kazandığı yerdir. Trulli için de durum öyle.

Fernando Alonso'nun ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasından bir yıl önce 2004'te, Monako'da, Trulli'nin sıra dışı sıralama hızı onun pole pozisyonunda başlamasını sağladı. Alonso dördüncü sırada yer alırken Trulli, Williams pilotu Ralf Schumacher ile birlikte gridin ön sırasında yer aldı .

Ralf Schumacher'in vites kutusu yarışın son aşamalarında arızalandı ve Trulli ile aynı zamanda ilk F1 zaferini amaçlayan Jenson Button arasında doğrudan bir mücadele yaşandı. İngiliz pilot, çizgiyi Trulli'nin yarım saniyeden daha az gerisinde geçti ve zafer Trulli'nin oldu.