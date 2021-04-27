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Formula 1 / Son dakika

Trulli, Alonso’nun F1’e geri dönüşünde başarısız olmayacağını düşünüyor

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Jarno Trulli, F1 kariyerini şarap üreticiliği ile değiştirmiş olabilir ancak eski Jordan, Renault ve Toyota sürücüsü Formula 1'den birçok anıya sahip ve eski Renault takım arkadaşı Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünde başarılı olacağından şüphe etmiyor.

Trulli, Alonso’nun F1’e geri dönüşünde başarısız olmayacağını düşünüyor

Şimdi 46 yaşında olan İtalyan, 2003 ve 2004 yıllarında Renault'da Alonso ile iki şampiyonluğunu kazanmasından önce, aynı takımda yer aldı ve Trulli, eski takım arkadaşının yarış söz konusu olduğunda eski formundan ödün vermediğini düşünüyor.

“Son zamanlarda Fernando ile konuşuyorum ve şunu söylemeliyim: Fernando, dediğim gibi benden 10 yaş genç (aralarında 7 yaş var) bu yüzden bu zaten onun için iyi bir şey. Ancak Fernando, benden farklı olarak, hâlâ yarışmaya istekli. "

"Aklında araç sürmekten başka bir şey yok. Yapacağı işte başarısız olacağını düşünemiyorum çünkü hâlâ çok formda."

“En büyük soru işareti muhtemelen Fernando'nun ne kadar iyi olacağı değil; gerçek soru işareti, Fernando'yu ön sıralar için savaşacak konuma getirecek kadar iyi bir aracının olup olmaması olacaktır. Fernando hakkında çok az şüphem var çünkü onu hâlâ son derece motive görüyorum."

“Umalım ki Alpine'nin Fernando'ya 2021 için Grand Prix yarışlarının tadını çıkarma şansı verecek kadar iyi bir araç sunabilsin.”

Formula 1 kariyerine 1997 yılında Minardi ile başlayan İtalyan, Alonso'nun kendisine en iyi kazanma şansını sağlamak için politika yapmaktan korkmadığını da söyledi.

"Fernando, akıl oyunları oynayan ve takımında politik davranan sürücülerden biri. Ancak aynı zamanda takımın en iyisi olmak ve bir numara olmak isteyen bir sürücü. Bu yüzden onu suçlamıyorum."

"Ben onun gibi değilim; kendimi her zaman politikadan ziyade sonuçlarla kanıtlamayı tercih ettim. Muhtemelen, bu benim hatalarımdan biriydi." 

“Tabii ki, her zaman takımdan ve takım içindeki politikadan en iyi sonucu elde etmeye çalıştı. Her zaman tüm odağı kendi etrafında toplamaya çabaladı ve zaten en iyi sürücüden bunu yapmasını beklemelisin. Tüm dikkatin onun üstünde olmasını istiyordu.”

Şimdi, her yıl yaklaşık bir milyon şişe şarap üreten bir bağın sahibi olan Trulli, Formula 1'de geçirdiği süre boyunca sıralama turlarındaki efsanevi hızının yarış günlerindeki hızıyla bir olmadığını itiraf etti.

Ancak 2004 Monako GP galibi ve dört kez F1 pole pozisyonu sahibi, cumartesi günü onu yenebilecek çok az kişi olduğunu söyledi.

"Muhtemelen, sıralama turlarında benden daha hızlı olan çok az insan vardır. Sanırım Fernando, diğer birçok sürücü gibi bunu birkaç yıl önce bunu doğruladı."

"Fakat ne yazık ki sıralamalarla yarış kazanmıyorsunuz, diğer sürücüleri de yenmeniz gerekiyor!”

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Editör Selin Elif Köse

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