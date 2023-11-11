Kazasının 10. yılı anısına bir Michael Schumacher belgeseli yayınlanacak
Alman yayın kuruluşu ARD Aralık ayında beş bölümlük yeni bir Michael Schumacher belgeseli yayınlayacak.
Tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotlarından biri olarak kabul edilen Schumacher, Lewis Hamilton ile birlikte spor tarihinde yedi kez Dünya Şampiyonu olan tek pilot.
Efsanevi pilotun trajik kayak kazasının 10. yıldönümü sebebiyle yayınlanacak belgeselde hayranları Schumacher'in Formula 1'in zirvesine uzanan yolculuğuna derinlemesine tanıklık edecekler.
Beş bölümden oluşan dizi 14 Aralık'tan itibaren ARD'nin medya kütüphanesinden izlenebilecek ve on yılın anısına 28 Aralık'ta yayınlanacak.
Schumacher'in sağlığıyla ilgili ayrıntılar, 2013 yılında Fransız Alplerinde kayak yaparken başından aldığı ağır yaralardan bu yana çok sıkı bir şekilde korunurken, Schumacher'in aile avukatı Felix Damm geçtiğimiz günlerde Schumacher'in durumuyla ilgili güncellemelere ilişkin medya karartmasını tartıştı.
Damm, 'nihai' bir rapor yayınlamanın düşünüldüğünü, ancak bunun medyanın ilgisini sona erdirmeyeceğine inandıkları için bu yola başvurulmadığını söylemişti.
Damm, LTO'ya yaptığı açıklamada "Bu her zaman özel bilgilerin korunması meselesi olmuştur. Elbette bunu nasıl yapacağımız konusunda pek çok tartışma yaptık."
"Michael'ın sağlık durumu hakkında nihai bir açıklama yapmanın doğru olup olmayacağını da düşündük. Ancak bu işin sonu olmazdı ve bu raporların sürekli güncellenmesi gerekirdi. Çünkü medya, raporu tekrar tekrar ele alabilir ve rapordan bir, iki, üç ay ya da yıl sonra 'Peki şimdi nasıl görünüyor?' diye sorabilirdi."
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