Toyota, son F1 aracını COVID-19 için bağışladı

RM Sotheby tarafından Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na katkı sağlamak için düzenlenen #RaceAgainstCovid yardım kampanyasına takımlar ve pilotlardan destek veriliyor. FIA şu ana kadar 1 milyon euro bağış yaptı.

Toyota, bu kapsamda 2009'da Jarno Trulli ve Timo Glock tarafından test edilen TF109-01 şasilerinden birisini bağışladı. O sene Toyota bir pole pozisyonu ve 5 podyumla sezonu 5. sırada tamamlamıştı.

Toyota 2010 için planladığı bu aracı 2009'da hazırlayıp test etse de sene sonunda spordan çekildi ve bu aracı yarışlarda kullanamadı.

TF109-01 daha sonra Pirelli'nin test aracı oldu. Pirelli için siyaha boyanan ve hâlâ aynı renge sahip olan araçta motor ve vites kutusu bulunuyor.

Bağışlanan diğer ürünler arasında Damon Hill'in 1995 Avustralya GP'yi kazandığı kaskı ve tulumu, Tom Kristensen'in Audi ile son WEC yarışı olan 2014 Brezilya'ya kullandığı yarış tulumu yer alıyor.

Ferrari, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in 2019'da yarış kazandığı tulumlarından verirken Maranello'daki simülatörde bir gün geçirme şansı da vereceğini belirtti. Mercedes de benzer şekilde Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'a ait tulumlar bağışladı.

Açık arttırma, 15 Haziran ve 22 Haziran tarihleri arasında rmsothebys.com'da gerçekleşecek.