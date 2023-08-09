Toyota, rüzgar tüneli anlaşması sona erse de McLaren ile çalışmaya devam edecek

McLaren, Woking fabrikasındaki yeni rüzgar tünelini bu ay kullanmaya başlayacak ve böylelikle Köln'deki Toyota Gazoo Racing Europe (TGR-E) tesisini kullanımı, 12 yıllık birlikteliğin ardından erecek.

Takım ilk olarak 2010 yılında Toyota'nın eski F1 rüzgar tünelini kullanmaya başladı ve o zamandan beri tüm McLaren araçlarının tasarımı için burası kullanıldı.

Yeni rüzgar tünelini inşa etmesi McLaren'in artık Köln tesisini kullanmayacağı anlamına gelse de, Japon üretici bunun ortaklıkları için "son" anlamına geldiğini düşünmüyor.

TGR-E Genel Müdürü Rob Leupen şunları söyledi: "Kapımız McLaren'a açık olmaya devam ediyor; Yeni rüzgar tünelinde kendilerine başarılar diliyoruz."

"Bu durum McLaren'ın TGR-E'den talep ettiği hizmetleri ve mühendislerinin Köln'de bulunma sıklığını doğal olarak değiştirse de, açık bir diyaloğumuz var ve yeni rüzgar tünelini geliştirme programlarına entegrasyon sürecinde yapıcı bir rol oynuyoruz."

"TGR-E'nin bu vesileyle üst düzey mühendislik projelerine nasıl uzun vadeli değer katabileceğini açıkça gösterdiğini düşünüyorum. Gelecekte McLaren gibi yenilikçi şirketleri desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Jenson Button, McLaren MP4-26 Photo by: Sutton Images

McLaren Köln rüzgar tünelini ilk kez 2010 yılında, Toyota F1 takımının spordan çekilmesinden bir yıl sonra kullanmaya başladı.

İlk olarak 2011'de yarış kazanan McLaren MP4-26'yı geliştirmek adına burayı kullanan McLaren, bu yılki MCL60'a kadarki tüm araçları burada geliştirdi.

Bu ilişki yıllar içinde rüzgar tünelinin kullanımının ötesine geçti ve hem Ar-Ge hem de üretim anlamında Japon üreticiden faydalanmaya başladılar. McLaren ayrıca Toyota fabrikasında ek veri sistemleri ve Woking fabrikasıyla bağlantılı olan özel çalışma alanları kurdu.

Her iki taraf da rüzgar tünelinin geliştirilmesi ve kullanımı süresince, teknolojiyi en uç noktada tutmak için birlikte çalıştı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, Toyota'nın katkısının övgüye doğru olduğunu söylüyor.

"TGR-E'nin desteği başarımız için çok değerliydi. McLaren ile tesisteki personel arasında iyi bir çalışma ilişkisi kurduk; şirket içi üretim yetenekleri ve diğer tesis olanakları da araçlarımızın gelişim süreci için hayati önem taşıyor."

"McLaren'a önemli verimlilikler sunan ve takım içerisinde kurulan yeni yapıyla uyumlu olan fabrika içi rüzgar tünelimizin devreye alınmasına doğru giderken, TGR-E rüzgar tünelinde yapılan çalışmaların takımın ilerlemesinde etkili olduğunu kabul ediyor ve bu dönemdeki paha biçilmez destekleri için TGR-E'ye teşekkür etmek istiyoruz."

Leupen ise Toyota'nın McLaren'in elde ettiği başarıların bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi.

"McLaren'in Formula 1 hikayesinde bu kadar uzun bir süre rol oynamış olmaktan gurur duyuyoruz."

"Güvene dayalı şekilde 12 yıl boyunca birlikte çalışmış olmak, iki kuruluş arasındaki karşılıklı saygının ve hem TGR-E hem de McLaren çalışanlarının bu ilişkiyi başarıya ulaştırmak için gösterdikleri sıkı çalışmanın önemli bir göstergesidir."

"McLaren'ın bu süre zarfında bize gösterdiği bağlılık için minnettarız."

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images