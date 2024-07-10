Toyota, Haas ile Formula 1'e dönebilir!

Yakında dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin Formula 1'e geri döndüğünü görme ihtimalimiz yükseliyor.

RacingNews365, Toyota'nın Haas ile olası bir ortaklık konusunda temasa geçtiğini öğrendi. Bu, başlangıçta Alfa Romeo'nun Sauber ile yaptığı ve geçen yıl sona eren anlaşmaya benzer bir sponsorluk anlaşması olacak.

Ancak Formula.hu, Toyota'nın motivasyonu ve Haas ile yapılan başarılı görüşmeler göz önüne alındığında, tarafların 2026 projesinden önce çalışmaya başlayabileceğini öğrendi.

Formula.hu ayrıca Toyota'nın 2025'ten itibaren Haas ile parça üretimi konusunda ortaklık kurabileceğini bildiriyor.

Japon üreticinin yakın gelecekte motor tedarik etmek gibi bir planı yok fakat Toyota, 2026 için şasi üretiminde Haas ile birlikte çalışmak istiyor. Bu planın bir parçası da Toyota'nın Köln'de bulunan ve geçmişi F1'in son on yılına dayanan rüzgar tünelini kullanmak olacak.

Böyle bir anlaşma tüm Formula 1 dünyası için iyi olabilir fakat önce Haas ve Toyota'nın nihai bir anlaşmaya varması gerekiyor.