Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"

Toyota, bir motor tedarikçisi olarak ya da kendi takımıyla Formula 1’e resmi bir dönüş yapma planının olmadığını belirtti.

Japon üretici, Haas ile uzun vadeli bir teknik ortaklık üzerinde anlaştığını duyurdu. Bu ortaklık, iki organizasyonun birlikte bir test programı yürütmesini, aerodinamik geliştirme ve parça üretiminde iş birliği yapmasını içerecek.

Bu, Toyota'nın 2009 sezonunun sonunda pistlerde aldığı kötü sonuçlar ve küresel mali kriz nedeniyle bıraktığı F1'e ilk resmi geri dönüşü olacak.

Toyota’nın sürücü ve personel yetiştirme konusundaki kararlılığı, bu adımın gelecekte daha rekabetçi bir geri dönüşün habercisi olup olamayacağı yönünde spekülasyonları artırdı.

Örneğin Toyota'nın 2028 ya da 2029'dan itibaren F1'e tedarikçi olarak katılmak üzere kendi turbo hibrid motoru üzerinde çalışması bir seçenek olabilir.

Ancak Toyota yetkilileri şu anda Haas ile yapılan anlaşmanın tek düşündükleri şey olduğunu ve önceliğin bu anlaşmayla elde edilen bilgiyi yol otomobillerinin geliştirilmesine yardımcı olmak için kullanmak olduğunu söylüyorlar.

Ayao Komatsu,Haas F1 Team Team Principal, Akio Toyoda, Toyota Motor Corporation Chairman, Tomoya Takahashi, GAZOO Racing President Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Toyota Gazoo Racing’in motor sporları mühendisliği genel müdürü Masaya Kaji, organizasyonun F1’e başka bir şekilde dahil olma düşüncesinin olmadığını açıkladı.

Kaji, “Şu anda güç ünitesi tedarikine girmek gibi bir planımız yok.” dedi.

Autosport tarafından yeni F1 çalışmalarının Toyota’da tekrar yarışma ilgisini uyandırıp uyandırmayacağı sorulduğunda ise Kaji, "Aslında, şu anda F1’de bir takım kurmayı planlamıyoruz. Şu an için Haas ile iş birliği yapmak en iyi tercih ve en iyi seçenek." diye ekledi.

Haas ile yapılan anlaşmanın kapsamı şu an için belirlenmiş olsa da gelecekte bu işbirliğinin genişlemesi mümkün olabilir.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, ilk önceliğin Toyota'nın en büyük farkı yaratmaya yardımcı olabileceği alanları belirlemek olduğunu söyledi.

Komatsu, “Bu kısa vadeli bir şey değil.”

“Başlangıçta seçtiğimiz projeler, hangi alanlarda eksik olduğumuzun ve hangi alanlarda TGR'nin yetkinliğe sahip olduğunun bariz olması nedeniyle seçildi.”

Haas F1 Team and Toyota Gazoo Racing partnership Photo by: Motorsport.com Japan

“Ancak bu ortaklık süresince birbirimizi daha iyi anlayacağımızı ve birlikte çalışabileceğimiz pek çok alan olacağını düşünüyorum.” diye açıkladı.

Toyota'nın bakış açısına göre Haas ile yapılan bu girişim, yol otomobilleri için teknolojiyi geliştirme arzusundan kaynaklanıyor.

Toyota Gazoo Racing'in başkanı Takahashi Tomoya şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi F1 otomobilleri dünyanın en ileri teknolojileriyle dolu.”

“Örneğin aerodinamik, elektrikli araçlar için son derece önemli bir teknolojidir.”

“Elde ettiğimiz teknolojiyi üretim araçlarına aktarabileceğimiz günlerin geleceğine inanıyorum ve bu yüksek teknoloji seviyesini deneyimleyen insanların bir sonraki üretim aracını da yaratacağına inanıyorum, bu nedenle gelecekteki üretim araçlarında bundan tam olarak yararlanmak istiyorum.”

Haas VF-24 with Toyota Gazoo Racing partnership Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

2009'da F1'den çekilme kararı alan Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, uzun süre uzak kaldıktan sonra yeniden F1'e dahil olmasının şirketinin koşullarının değişmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Toyoda, “O zamanlar, Toyota'nın daha iyi otomobiller yapmaktan çok daha büyük bir şirket kurmakla ilgilendiğini düşünüyorum.”

“Başkan olarak, o zaman şirketin hedeflerinin satış ve kâr olduğuna ve F1 gibi bir faaliyetin şirket için gerçekten uygun olmadığına karar verdim."

“Şimdi kendimizi motor sporlarına dayalı daha iyi otomobiller üreten bir şirkete dönüştürüyoruz. Bunu yapmak için de sorumluluk alabilecek insanlara ihtiyacımız var.” dedi.