Formula 1 Meksika GP

Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, Meksika Grand Prix'sinde Formula 1'deki ilk yarışına çıkan ve puan alan Ryo Hirakawa için duygusal bir mektup kaleme aldı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 11:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Toyota destekli sürücü Ryo Hirakawa, Japon üretici adına Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele ediyordu. Aynı zamanda farklı Formula 1 takımlarıyla çeşitli ilk antrenman seanslarına da katılan Hirakawa, bu yıl antrenman seanslarında Haas adına piste çıkmıştı. Japon sürücü, takımın resmi yedek pilotu olarak Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenmanında da görev aldı.

Ancak padokta büyük yankı uyandıran bir gelişmeyle Hirakawa, Esteban Ocon'un takımdan sürpriz şekilde çıkarılmasının ardından üçüncü antrenmandan itibaren hafta sonunun geri kalanında Haas'ın direksiyonuna geçti.

Formula 1 deneyimi sınırlı olmasına rağmen güçlü bir performans ortaya koyan Hirakawa, ilk yarışını 10. sırada tamamlayarak bir puan kazandı.

Bu sonuç, Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'yı oldukça gururlandırdı. Toyota'nın 2009 sezonunun sonunda Formula 1'den ayrılmasından bu yana bir Japon üretici sürücüsünü yeniden gridde görmeyi isteyen Toyoda, Hirakawa'nın başarısının ardından sürücüye hitaben bir mektup yayımladı.

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Akio Toyoda'nın Ryo Hirakawa'ya mektubu:

"Ryo, Formula 1'deki ilk yarışın için tebrikler! Her şeyden önce sana yürekten teşekkür ediyorum."

"Toyota'nın 2009 yılında Formula 1'den çekilmesinden bu yana içimde hep taşıdığım bir duygu vardı."

"Her yarış sürücüsünün bir gün dünyanın en hızlı otomobilini kullanmanın hayalini kurduğuna inanıyorum. Bizim sürücülerimizin de bu hayali gerçekleştirebilmesi için bir yol bulmak istedim. Bir Toyota sürücüsünün yeniden Formula 1'de yarıştığını görmek istiyordum."

"Bu, 17 yıldır içimde sessizce taşıdığım bir hayaldi. Haas ile ortaklığımız sayesinde sürücülerimizin testler ve ilk antrenman seansları aracılığıyla Formula 1'i deneyimlemeleri için yavaş yavaş fırsatlar yarattık."

"Ve şimdi, 2009'dan 17 yıl sonra, o gün nihayet geldi. Toyota'nın sürücülerinden biri Formula 1 Grand Prix'sinde yarıştı. Bunun Ryo Hirakawa olmasından daha mutlu olamazdım."

"Ryo ile son görüştüğümde, bir sonraki sezon için tam zamanlı yarış koltuğu arayışında zor bir sonuçla karşılaşmıştı. O sırada bana asla pes etmeyeceğine söz verdi."

"Sürücüler artık Formula 1'e giderek daha genç yaşlarda ulaşıyor. Ryo'nun bu süreçte pek çok zorlukla karşılaşmak zorunda kalmasına gerçekten üzüldüm."

"Ona, 'Bir seçim yapmak zorunda kaldığında seni mutlu edecek yolu seç. Gerçekten yapmak istediğin şeyi seç' dedim. Buna rağmen Ryo hazırlıklarını hiçbir zaman bırakmadı."

"Fırsatın ne zaman geleceğini, hatta gelip gelmeyeceğini kimse bilmese de o, fırsat doğduğu anda elinden gelenin en iyisini yapabilmek için kendisini mümkün olan en iyi durumda tuttu."

"Çabalarının karşılığını alacağına dair hiçbir garantisi olmadan yoluna devam etti. Bu nedenle onun Formula 1'deki ilk yarışına çıkmasını görmek beni çok mutlu etti."

"Ryo, cuma günü ilk antrenmanda piste çıktıktan sonra cumartesi sabahı aniden üçüncü antrenman ve sıralama turlarında, pazar günü ise yarışta görev yapmak üzere çağrıldı. Hazırlanmak için çok az zamanı olmasına rağmen Q2'ye kalabilecek hızı gösterdi ve yarışta son ana kadar mücadele etmeyi sürdürdü."

"Nihai sonuç umduğu gibi olmayabilir. Ancak Ryo'nun motor sporlarının en üst seviyesinde böylesine büyük bir özgüven ve kararlılıkla mücadele ettiğini görmek beni inanılmaz derecede gururlandırdı. Ryo'yu F1 gridinde gördüğümde, kendi hayallerimden birinin de nihayet gerçekleştiğini hissettim."

"Ryo, hayalimi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Ayrıca Gene Haas'a, Ayao Komatsu'ya ve TGR Haas F1 Takımı'ndaki tüm mühendislere, mekanikerlere ve ekip üyelerine de en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

"Bu gün, Ryo'ya duyduğunuz güven, verdiğiniz destek ve takımdaki her bir kişinin olağanüstü çabası olmadan mümkün olamazdı. Bir sürücünün Formula 1'de yarışma hayalini gerçeğe dönüştürmek için çok sayıda insanın birlikte çalışması gerekiyor."

"Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten, yürekten teşekkürler. Ryo'nun bu yolculuk boyunca yanında olan ailesine, onu desteklemekten hiç vazgeçmeyen taraftarlara ve yol boyunca kendisine destek veren herkese de içten teşekkürlerimi sunuyorum."

"Ryo'nun sürüşü pek çok çocuğa hayaller ve ilham verdi. Dayanıklılık yarışlarında Ryo, dünyanın zirvesine çoktan ulaştı. Şimdi Formula yarışlarında da sonraki adımları atmasını umuyorum. Önce puan kazanmak, ardından podyuma çıkmak. Hepimizin taraftarlarla birlikte onu adım adım desteklemesini istiyorum."

"Bir gün bir Japon sürücüyü Formula 1 podyumunun en üst basamağında görmeyi de umuyorum. Bir sonraki fırsatın ne zaman geleceğini kimse bilemez. Ancak Ryo'nun bugüne kadar yaşadığı her şey, gösterdiği sabır ve hayaline inanmaya devam ederek ortaya koyduğu tüm sıkı çalışma sonrasında, bize yeniden hayal kurmamız için bir neden vereceğine inanıyorum."

"Gene, Ayao ve TGR Haas F1 Takımı'ndaki herkese: Sürücülerimizin hayallerinin peşinden gitmesi için fırsatlar yaratmaya devam edelim. Otomobil üretmek ve yarışmak, tek başımıza yapabileceğimiz işler değil. Önemli olan insanların bir araya gelmesi, arkadaş ve takım arkadaşı olması, hayallerinin peşinden birlikte koşması."

"Ryo, bize böylesine unutulmaz bir an yaşattığın için teşekkür ederim. Benim hayalimi de gerçekleştirdiğin için teşekkürler!"

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Wolff'ten Russell'a destek: "Medya görevlerini yerine getirmemesi anlaşılabilir bir durum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?





Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"





Rosberg: "Leclerc ilk virajda fazla agresifti"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



4 s



Rosberg: "Leclerc ilk virajda fazla agresifti"

Son Haberler





Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



28 dk



Toyota Başkanı'ndan Hirakawa'ya duygusal mektup: "Hayalimi gerçekleştirdin!"





Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?





Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 s



Montoya'dan Ferrari pilotlarına tepki: "Yaptıklarının sonuçları olmalı"





Bono: "2025'te Avrupa yarışlarının ardından Antonelli ile sert bir konuşma yaptık"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 s



Bono: "2025'te Avrupa yarışlarının ardından Antonelli ile sert bir konuşma yaptık"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol