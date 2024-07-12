Toyota, 2025 sezonunda Haas ile F1'e geri döneceği spekülasyonlarına yanıt verdi

Bu hafta başında, Toyota'nın 15 yıl aradan sonra F1'e geri dönmenin yollarını aradığı ve Haas ile bir ortaklık hakkında görüşmelere başladığına dair söylentiler ortaya çıktı.

Toyota, 2009 sezonundan sonra F1'den ayrıldı, ancak Macar yayın organı Formula.hu ve Hollandalı RacingNews365'in raporuna göre, Toyota Haas ile olası bir ortaklık hakkında temas kurdu.

RN365, Alfa Romeo/Sauber'e benzer bir sponsorluk anlaşmasının arandığını öne sürerken, Formula.hu iki tarafın gelecek sezon, 2026 düzenlemeleri değişikliği öncesinde birlikte çalışmaya başlayabileceğini belirtiyor.

Macar yayın organı ayrıca, Toyota'nın Dallara ile birlikte araç şasi bileşenlerinin imalatında Haas ile ortaklık yapabileceğini ve Japon üretici ile Amerikan takımı arasında Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelinin kullanımını içeren olası bir ortaklığın filizlenebileceğini bildiriyor.

Haas, PlanetF1.com'a yapılan spekülasyon hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Toyota kendi yanıtını verdi.

Toyota/Haas ortaklığı olasılığı ve Toyota'nın F1'e geri dönmek isteyip istemediği sorulduğunda, otomobil üreticisi bu olasılığı yalanlamadı.

Toyota'dan bir sözcü, PlanetF1.com'a verdiği demeçte, "Bu konu hakkında söylenecek bir şey yok." dedi ve ekledi: "Toyota, her zaman daha iyi arabalar yapmaya ve motor sporları aracılığıyla insanları geliştirmeye devam edecek."

Toyota'nın Toyota Gazoo Racing aracılığıyla üst düzey motor sporları katılımı, üreticinin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışmasını sağlıyor.

İngiltere Grand Prix hafta sonu boyunca dikkatli izleyiciler, Toyota Gazoo Motorsport mühendislik departmanı Genel Müdürü Masaya Kaji'nin Silverstone'daki Haas garajında olduğunu fark ettiler ve sosyal medyada bunu paylaştılar.

Kaji, Nico Hulkenberg'in sayesinde Haas'ın altıncı sırayı aldığı yarışı izledi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Formula.hu'nun araştırmasına göre, Toyota ayrıca diğer F1 takımlarına sponsorluk yapmayı planlıyor ve belki de gelecekte kendi motorunu inşa etmeyi hedefleyebilir.

Toyota'nın geri dönüşü, 2021'de Red Bull ile ilk şampiyonluğunu kazanmasından bu yana F1'in güç ünitesi savaşını domine eden ve devam eden motor donması boyunca her şampiyonluğu kazanan iç pazardaki rakibi Honda ile onları karşı karşıya getirecek.

2026'dan itibaren, düzenlemeler yeni bir motor formülü için dönüştürülecek ve Honda, Aston Martin takımına motor tedarik eden aktif bir üretici olarak resmen geri dönecek.

Resmi olarak, Toyota F1'e dönme ilgisini gösterme konusunda tereddüt etti. Geçen sezonun sonunda, Toyota fabrika sürücüsü Ryo Hirakawa'nın McLaren tarafından sürücü kadrosuna alınmasıyla ilgili konuşan Toyota Gazoo Racing Europe başkan yardımcısı Kazuki Nakajima, " Şu anda net bir şekilde hayır."

"Bu, sadece bir sürücüye F1 kapısını aralama fırsatı vermekle ilgili.

"Ama tabii ki her şeyi düşünebilirsiniz ve birçok söylenti var. Gelecek ne getirecek kim bilir?" dedi.