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Wolff: "Russell'ın sürüşü olağanüstüydü"

Abu Dabi'de sezonun son yarışının ardından George Russell 3. sırada podyuma çıkarken Russell ve Lewis Hamilton'ın aldığı puanlarla Mercedes Takımlar Şampiyonasını ikinci sırada tamamladı.

Editör Burak Yasul
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Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Abu Dabi'deki sezonun son yarışı Takımlar Şampiyonası ikinciliği için Ferrari ve Mercedes arasında mücadeleye sahne oldu. Yarış içinde pilotların yer değiştirmeleriyle şampiyona ikinciliği birkaç kez el değiştirdi.

Tüm yarışı neredeyse yalnız geçiren Charles Leclerc'in ardında 3. sırada noktalayan Russell şampiyona ikinciliği için takıma önemli puanlar kazandırdı. Russell, pist üzerinde Oscar Piastri'yi geçtikten sonra Lando Norris'in pitte kaybettiği zamanın ardından rakibini de geçmişti ve daha sonra yarışın geri kalanında hata yapmadan yarışı noktaladı.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, İngiliz pilotu yarış boyunca yaptığı sürüşü överken Leclerc'i de sportmence davranışından dolayı tebrik etti. 

Wolff, "Takımlar şampiyonası ikinciliği mücadelesi için harika bir son oldu. George'un sürüşü olağanüstüydü. Bence Charles sonlara doğru sportmence davrandı, yavaşlamaya çalışmadı. İki harika takım, sonuna kadar savaşan iki harika arkadaş." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

Wolff yarışta stresli olmadığını ve aldıkları sonucun takımın bütün üyelerini mutlu ettiğini söyledi.

Wolff, "Stresli değildim. F1'de hayatımda bir kez strese girdim ve o da birkaç yıl önce buradaydı."

"Takımlar şampiyonası ikinciliği için bir mücadeleydi. Bir bakıma takım olarak bizim için çok olumlu ve pek çok çalışan için de bir ödül ama aynı zamanda size bunun ikincilik olduğunu hatırlatıyor."

"Sonuçta biz yarışçıyız. Bu gün kazanmış gibi hissediyorsunuz ve bu harika. Bundan dolayı mutlu olmalıyız ama aynı zamanda bir yarışçı olarak daha fazlasını istiyorsunuz ama bugün kazandık." dedi.

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