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Toto Wolff'un serveti 1 milyar dolar seviyesine ulaştı

Forbes'in hazırladığı rapora göre Toto Wolff'un toplam serveti 1 milyar dolar seviyesine geldi.

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Toto Wolff'un serveti 1 milyar dolar seviyesine ulaştı
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2023 Dünya Milyarderleri listesinde Toto Wolff, Tiger Woods ve LeBron James de dahil olmak üzere spor dünyasından 12 yeni isim yer alıyor.

Rapora göre Toto Wolff'un net serveti bu yıl tam 1 milyar dolara ulaştı.

Mercedes F1 takımının başında bulunan Wolff, ekibin %33'lük hissesini elinde bulunduruyor. Mercedes-Benz'in ana şirketi Daimler %33, İngiltere'nin en zengin ismi Sir Jim Ratcliffe'in şirketi INEOS da yine %33 hisseye sahip.

Forbes, Wolff'un değerindeki büyük artışın kısmen,  Netflix Drive to Survive'dan kaynaklandığını söylüyor.

Mercedes'in patronu Wolff aynı zamanda şu anda gridde yükselişe geçen Aston Martin'in de belli bir hissesini elinde bulunduruyor.

İngiliz üretici, bu yıl podyuma çıkmasının ardından piyasa değeri anlamında çıkışa geçti ve şirketin değeri ilk podyumdan sonraki 24 saat içerisinde 300 milyon dolar arttı. 

Wolff, Mercedes'in üst üste sekiz takımlar ve yedi sürücüler şampiyonluğu kazandığı dönemde takımın başındaydı. 

Wolff, 11 yıl önce F1'e Williams'ın yarımcısı olarak girmiş, ardından Mercedes'e geçince İngiliz ekipteki hisselerini devretmişti.

Şu anda spor dünyasındaki figürlere bakıldığında en büyük servete 3.4 milyar dolarla Robert Woody Johnson yer alıyor.

Onu 2 milyar dolarla Larry Tanenbaum, 1.9 milyar dolarla David Blitzer ve 1.9 milyar dolarla Mark Davis takip ediyor.

Lebron James de listede yer alıyor fakat tıpkı Toto Wolff gibi 1 milyar doları var.

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