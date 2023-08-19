Toto Wolff'un katılmadığı yarışlarda Mercedes'in patronu D'Ambrosio olacak
Mercedes patronu Toto Wolff, kendisinin yokluğunda takım patronluğu görevini Jerome D'Ambrosio'nun üstleneceğini söyledi.
Eski Formula 1 pilotu Jerome D'Ambrosio, Formula E'de takım patronu olarak geçirdiği iki yılın ardından bu mart ayında Mercedes'e katılmıştı.
Belçikalı sürücü, James Vowles'un ayrılığının ardından boşa çıkan sürücü gelişim direktörlüğü görevini üstleniyor.
Ayrıca D'Ambrosio, Wolff'un sağ kolu gibi hareket ediyor ve tüm seansları Mercedes'in patronuyla takip ediyor.
Wolff, bu yıl veya sonraki dönemlerde katılamadığı yarışlarda takım patronu olarak görev yapacak ismin Belçikalı eski sürücü olacağını açıkladı.
Avusturyalı takım patronu, şimdiye kadar sadece 2019 Brezilya ve 2022 Japonya GP'ye katılamadı.
Wolff, Auto Hebdo'ya yaptığı açıklamada, "Bir yarış hafta sonunda ben yoksam, yerime Jerome geçecek."
"Bunun 11 yılda sadece üç kez gerçekleştiği doğru ama şimdiden öngörmemiz gereken bir durum. "
"Artık takım içinde ve padokta güvenilirlik kazanması gerekiyor. Önünde yeterli zaman var. Ben orada alamadığım taktirde benim yerime o geçecek" dedi.
D'Ambrosio son yıllarda Toto'nun etrafındaki isimlerden birisiydi. Formula E'nin yedinci ve sekizinci sezonlarında Venturi'de Toto'nun eşi Susie Wolff'un sağ koluydu. Sonrasında da takım patronluğu görevine yükseldi.
Toto, "Jérome geçen yıl Venturi'de takım patronu olarak harika bir iş çıkardı."
"Elbette 2.500 kişi olduğumuz için bizimkiyle pek ilgisi olmayan daha küçük bir yapıydı. Bu yıl bizimle birlikte o da işin içinde ve yaptığı müdahalelerin çoğu çok iyi."
"En önemli şey ona zaman tanımış olmamız, ancak takım patronluğu rolü için doğru profile sahip olduğu izlenimini edindim." dedi.
Jerome d'Ambrosio, Driver Development, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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