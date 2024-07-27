Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Toto Wolff, takımın gelecek seneki ikinci pilotunun kim olabileceği hakkında bazı ipuçları verdi.
Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin resmileşmesinin ardından Mercedes'teki boş koltuk hakkındaki spekülasyonlar devam ediyor.
Özellikle 17 yaşındaki Formula 2 pilotu Kimi Antonelli, son dönemde taraftarların takımda görmeyi istediği isimlerden biri haline geldi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Antonelli'nin neden iyi bir tercih olabileceğini ve diğer potansiyel seçenekleri nasıl değerlendirdiğini şöyle açıkladı: "Bir sonraki pilotumuz için kriterler basit: mevcut en iyi pilotu istiyoruz."
"Şu anda, ilk tercihim Kimi Antonelli."
"Elbette bazı riskler var ama bunlar Antonelli'nin yeteneğinden çok, medya baskısı ve George Russell gibi gridin en iyi sürücülerinden birinin yanında olacağı gerçeğiyle ilgili."
"Yine de Kimi'nin muazzam bir potansiyeli var. Hızı ve yeteneği yeterli bir seviyede, sadece deneyim eksikliği var."
"Alternatif bir senaryo ise elbette Verstappen. Ancak şu anda bu bana gerçekçi gelmiyor.
"Diğer pilotlar bir veya iki yıllık bir sözleşme imzalayacaklar ki bu bizim için yeterli değil.
"Bu yüzden Antonelli ile risk alma ihtimalinden dolayı mutluyum çünkü bu hesaplanmış bir risk."
"Piastri'nin gelişimini düşünürsek, onun Lando Norris seviyesinde ulaşması için bir buçuk yıl gerekti. 2025 sezonu, 2026'daki değişikliklere hazırlanırken Antonelli'yi takıma entegre etmek için çok iyi bir sezon olacak."
"Ancak pazarı gözlemlemeye devam edeceğim. Red Bull'da olaylar nasıl devam edecek tam olarak bilmiyorum."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, watches FP1 from the rear of the pit lane
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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