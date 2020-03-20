Toto Wolff, motor sporları taraftarlarına bir mektup yazdı

Toto Wolff, mektubunda şunlara yer verdi:

"Değerli motor sporları taraftarları,

Hepimiz yarışları seviyoruz. Griyi de kırmızıyı da tutsanız, pembeyi veya sarıyı da tutsanız, turuncu veya maviyi de tutsanız - bizleri bir araya getiren durum yarışlara olan tutkumuz. Yeni sezona hazırlanma amacıyla aylar süren yoğun çalışmanın üzerine aylar boyunca F1'siz olabilecek olma ihtimali biraz can sıkıcı olabilir.

Eninde sonunda istediğimiz şey motor gürültüsünü duymak, dünyanın en sofistike araçlarının limitlerinin zorlandığını görmek ve dünyanın en iyi sürücülerinin dişe diş bir mücadele içinde olduğunu görmek.

Buna rağmen farkında olmamız gereken şey, yarışların bir eğlence kaynağı olduğu. Bunu çok ciddiye alıyoruz çünkü bunu seviyoruz. Ancak işin geneline büyük bir bakış açısından baktığımızda, bu sevgimiz asıl önemli olan şey değil. Taraftarlarımızın, takım personelimizin ve genel olarak tüm herkesin sağlığı ise öyle.

Bir takım ve spor olarak insanları güvende tutmak ve virüsün yayılımını engellemek konusunda elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Dün verilen kararları tamamen destekliyoruz ve F1, FIA, organizatörler ve diğer takımlar ile bir sonraki aylarda sporun gidişatının en iyi durumda olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız.

Mart'ta ve Nisan'da tüm takımların fabrikaları bir süreliğine kapalı olacak. Yaz arasını erkene çekmek aynı zamanda Ağustos'ta yapacağımız ek hafta sonları oluşturuyor ve böylece ertelenen yarışları bu zamanlarda yapabileceğiz - ve böylece sezon başladığında birkaç hafta boyunca aksiyon dolu yarışlar izleyeceğiz. Tabii ki de bu yoğun haftalar boyunca çalışanlarımızın durumu bizim için en önemli durum.

Bu spor en önemli durumda sadece eğlence sunmaktan ziyade, bizleri bir araya getirme görevini sunuyor. Pek çoğumuzun TV'de veya pistte, ailemiz ve arkadaşlarımızla beraberken izlediğimiz yarışlarda yarattığı anılar var. Önümüzdeki bir kaç hafta boyunca bu birliktelik halk içinde değil, kendi evimiz içinde yaşanmalı; temas yerine sosyal medya platformları üzerinden veya video aramalar üzerinden.

Gelecek haftalarda ve aylarda bizim yeni meydan okumalara kendimizi alıştırmamız gerekecek, ancak bu zorluklara, pistte gösterdiğimiz enerji ve kararlılık ile yaklaşacağız. Biz susmayacağız ancak yaratıcılığımızı ve bulunduğumuz platformu, F1 komünitesi için pozitif bir ses olmak amacıyla kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Sizler için; taraftarlarımız, takım arkadaşlarımız, partnerlerimiz ve rakiplerimiz ile beraber bu ağırlığı çekerek önümüzdeki sorunların üstesinden geleceğiz.

Lütfen güvenli kalın, otoriteleri dinleyin, mesafenizi korutun - ve o elleri yıkamaya devam edin.

Saygılarımla,

Toto"