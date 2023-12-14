Toto Wolff: "Mercedes'teki görevimi bırakmayı düşünmüyorum"

Mercedes arka arkaya elde ettiği şampiyonlukların ardından son iki yılda istediği sonuçları almayı başaramadı.

Takım son iki yılı sadece bir galibiyetle kapatırken, 2023'teki en büyük başarıları Lewis Hamilton'ın Macaristan'daki pole pozisyonuydu.

Hal böyle olunca gözler Mercedes patronu Toto Wolff ve teknik ekibe çevrilmiş vaziyette.

Fakat Wolff, bu dönem için kimseyi suçlamak istemiyor.

Wolff "2013'ten bu yana takımla birlikte benimsediğimiz yaklaşım bu. Bireyi değil sorunu suçluyoruz."

"Güvenli bir çalışma ortamımız var, kimseyi görevini ihmal ettiği için işten çıkarmadık. Her zaman çözümler bulmaya çalışıyoruz."

"Eğer bir departman çalışmıyorsa, bu benim hatamdır. O zaman doğru ortamı sağlamamışımdır ya da doğru insanları işe almamışımdır."

"Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken yeterince iyi çalışmadığı gerekçesiyle birini suçlamanın anlamı yok. Bizim kuruluşumuzdaki düşünce tarzı bu. Şirket içinde kimseyi suçlamayız; şahsen bununla gurur duyuyorum."

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

"Ben her zaman sadece kendimi sorgularım. Kendimi ve katkımı her zaman sorgularım, kendimi takımın bir parçası olarak hissederim. Zor zamanlarda sabah uyanıyorum ve kendime 'şimdi ne yapmam gerekiyor?' diye soruyorum."

"Fakat bırakmayı hiç düşünmedim. Takıma hâlâ katkıda bulunabileceğime inanıyorum. Bazen çok duygusal olsam da bu aslında bir arada kalmamıza yardımcı oluyor."

"Ne yazık ki 'bence bu kişi daha fazla enerjiye, daha fazla güdüye, daha fazla beceriye ve bir takım lideri olmak için önemli olan tüm bu faktörlere sahip' diyebileceğim birini bulamadım."

"Bir takım liderinin artık en iyi performansını göstermediği durumlar da gördük. Ron Dennis ya da Frank Williams'ı düşünün, sonsuza kadar o pozisyonda kalmak istemezsiniz."

"Ben her zaman gelecekte takım yapısının nasıl olacağını düşünürüm. Belki işler dramatik şekilde değişecek ve artık bir takım patronu ya da CEO olmayacak."

"Fakat şu anda, Mercedes Benz Motorsport'un başkanı olarak, güç ünitesini ve şasiyi hazırlayıp, Mercedes'teki diğer tüm projeler üzerinde çalışan 2500 kişiden sorumluyum."

"Ben aynı zamanda takımın sahibiyim. Bu yüzden olaya yirmi yıllık bir perspektiften bakıyorum ve şampiyonluk için mücadele etmemizi istiyorum."

"Umarım daha pek çok yarış ve şampiyonluk kazanırız." dedi.