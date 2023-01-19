Toto Wolff, Ferrari F40'ını satıyor
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari F40 aracını satılığa çıkardı.
Mercedes takım patronu Toto Wolff'un kişisel araç koleksiyonunda önemi araçlar yer aldığı biliniyor ancak geçtiğimiz günlerde, bu koleksiyonun bir parçası olan Ferrari F40 aracı satılığa çıkarıldı.
Araç, satış uzmanı Tom Hartley Jr'ın İngiltere'deki showroom'unda yer alıyor ve satış da buradan gerçekleştiriliyor.
Aracın satış açıklamasında, bu aracın Ferrari Red Book Classiche sertifikasına sahip olduğu belirtildi.
Bu da orijinal şasi, kaporta, motor ve şanzımana sahip olduğu anlamına geliyor.
İtalyan klasiğinin kilometre sayacında sadece 5.536 kilometre var.
Araç için ne kadar istendiği belirtilmedi ve bunu talep üzerine sadece ciddi alıcılara söylüyorlar.
Bu, Toto Wolff'un koleksiyonundaki araçlardan birisini satışa çıkardığı ilk sefer değil. Birkaç yıl önce de Ferrari Enzo ve LaFerrari Aperta'sını satışa çıkarmıştı.
Alakalı video
Sauber, Audi ortaklığı öncesinde "büyük adımlar" atmayı hedefliyor
Massa: "Drugovich'in F2'deki üçüncü yılında şampiyon olması büyük bir dezavantaj"
Son Haberler
Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?
Haas patronu Gunther Steiner, Daniel Ricciardo yerine Nico Hulkenberg'e teklif götürmelerinin sebeplerini açıkladı.
Leclerc: "2022'deki başarısızlıklar beni çok daha olgunlaştırdı"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022'de yaşadığı şeylerin ardından kendisini artık çok daha olgun hissettiğini söyledi.
Aston Martin: "Alonso şimdiden gelişmesi gereken alanları belirledi"
Aston Martin'den Eric Blandin, Fernando Alonso'nun Abu Dhabi testinde kendilerine geliştirmeleri gereken alanları belirleme konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.
Monte Carlo Rallisi: Ogier ve Toyota fırtına gibi başladı
Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier, Perşembe gecesi gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.