Toto Wolff, Ferrari F40'ını satıyor

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Mercedes takım patronu Toto Wolff'un kişisel araç koleksiyonunda önemi araçlar yer aldığı biliniyor ancak geçtiğimiz günlerde, bu koleksiyonun bir parçası olan Ferrari F40 aracı satılığa çıkarıldı.

Araç, satış uzmanı Tom Hartley Jr'ın İngiltere'deki showroom'unda yer alıyor ve satış da buradan gerçekleştiriliyor.

Aracın satış açıklamasında, bu aracın Ferrari Red Book Classiche sertifikasına sahip olduğu belirtildi.

Bu da orijinal şasi, kaporta, motor ve şanzımana sahip olduğu anlamına geliyor.

İtalyan klasiğinin kilometre sayacında sadece 5.536 kilometre var.

Araç için ne kadar istendiği belirtilmedi ve bunu talep üzerine sadece ciddi alıcılara söylüyorlar.

Bu, Toto Wolff'un koleksiyonundaki araçlardan birisini satışa çıkardığı ilk sefer değil. Birkaç yıl önce de Ferrari Enzo ve LaFerrari Aperta'sını satışa çıkarmıştı.