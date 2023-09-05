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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Toto Wolff diz ameliyatı olacak, Japonya GP'sini kaçıracak

Kronik diz sakatlığı bulunan Toto Wolff üç hafta sonra ameliyata girecek, bu nedenle Suzuka'da pistte yer alması beklenmiyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Prinicpals Press Conference

Yaz arasını dağlarda bisiklet sürerek geçiren Wolff, geçirdiği ufak bir kazanın ardından dirseğinden sakatlanmıştı.

Bu kaza Wolff'ün uzun süredir devam eden diz sakatlığını da etkilemiş gibi duruyor, nitekim kendisi ameliyata girme kararı almış vaziyette.

RacingNews365'e konuşan bir Mercedes sözcüsü, Wolff'ün ameliyat nedeniyle 22-24 Eylül hafta sonunda gerçekleşecek Japonya GP'sini kaçıracağını doğrulamakta.

Kendisi iki hafta sonra başlayan Asya sezonunun ilk yarışı olan Singapur'da yer alacak, ameliyat ise büyük ihtimalle yarışın kısa süre sonrasında gerçekleşecek.

Suzuka'da takım patronluğu görevini üstlenecek isimse eski F1 pilotu Jerome d'Ambrosio, kendisinin herhangi bir yarış kaçırma durumunda Wolff'ün yerini alacağı aylar öncesinden açıklanmıştı.

Şu anda Mercedes Sürücü Akademisi'nden sorumlu olan ve her yarışta Wolff'ün yanında gördüğümüz d'Ambrosio, son birkaç yılı Venturi Formula E takım patronu olarak geçirmişti.

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