Wolff, bazı F1 çalışanlarına karşı saygısını “sonsuza kadar” yitirmiş

Son zamanlarda yasallık hakkındaki tartışmalarda en büyük soru işaretlerinden biri, Ferrari'nin güç ünitesinin 2019 sezonunun sonuna doğru FIA tarafından soruşturmaya alınmasıyla ortaya çıktı.

Wolff geçmişteki röportajlarında, Mercedes'in Formula 1'deki dominantlığını sona erdirmeye çalışırken onları nasıl neredeyse kırılma noktasına ittiklerinden açıkça bahsediyordu.

Yine de, Ferrari'ye ilgili olsun veya olmasın, spor ahlakına zarar vermek, Wolff'u açıkça inciten bir davranış.

The Race ile yaptığı bir röportajda Wolff’a, Formula 1'de yapılan herhangi bir ikiyüzlülüğü kişisel olarak algılayıp algılamadığı sorulduğunda “evet” yanıtını verdi.

“Çünkü spor ve sporun değerleri hakkında tutkuluyum. Bu, adil bir şekilde yapılması gereken bir yarış."

“Son birkaç yılda sonsuza dek saygımı kaybeden bazı insanlar oldu, bu spesifik bir olayla alakalı değil. Manipülatif ve hilekarca davranışlar görüyorum."

“Bize karşı nefret içeren gülümsemeleri görüyorum.''

"Ayrıca sektörde çok saygı duyduğum insanlar da var ve onlarla iyi ilişkilerim var. Onlar tüm takımlar için tarafsız bir pozisyon korurken, spor için en iyisini yapmaya çalışırlar.”

Wolff, bu sahtekarca davranışları kişisel olarak algıladığını çünkü Mercedes ekibini oluşturan insanlara karşı çok koruyucu olduğunu ve aynı zamanda Formula 1 hiyerarşisinde nerede durdukları konusunda kendileri hakkında şişirilmiş ve doğru olmayan görüşlere sahip olan insanların da olduğunu söyledi.

Wolff, sözlerine şöyle devam etti: "Kimse Mercedes'e karşı ön yargılı olun demiyor, sadece spor için en iyisini yapmamız gerekiyor çünkü hepimiz iyi bir spordan yararlanıyoruz. Gelirleri paylaşıyoruz ve gösteri ne kadar iyi olursa spor da o kadar iyi olur."

“Bu yüzden, bir bakıma, bunu kişisel olarak algılıyorum çünkü takımımı korumak istiyorum. Ancak, öte yandan, padok çevresinde bulunan insanların bu davranışlarını incelemek benim için çok ilginç bir deneyim oluyor.''

"Formula 1'i köpekbalığı tankına benzetirler. Fakat aslında çoğu, köpekbalığı olduğunu sanan küçük akvaryum balıkları. Ayrıca yavru köpekbalıkları da var.”