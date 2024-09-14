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Formula 1 Azerbaycan GP

Wolff: "Aston Martin'in en önemli transferi Newey değil, Cowell"

Toto Wolff, Aston Martin'in CEO'su olarak göreve gelen Andy Cowell'ın takımın geleceği için en kritik isim olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Aston Martin’in son dönem transferleri arasında Andy Cowell'ın en önemli isim olduğunu belirtti.

Wolff, Cowell'ın CEO olarak organizasyonun yapısı anlamında büyük bir yönetici olduğunu vurgularken, Aston Martin'in gelecek yıllarda Cowell’ın yönetiminde güçleneceğine inanıyor.

"Benim için Aston Martin’in en önemli transferi, ekibimizden giden Andy Cowell'dır. CEO olarak çok iyi bir yönetici, organizasyonu, yapıyı ve süreçleri çok iyi yönetiyor."

"Newey elbette aerodinamik konusunda yetenekli ancak organizasyon açısından Andy'i tanıyorum, Adrian'ı değil. Bu iki transferle birlikte Aston Martin güçlü olabilir."

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