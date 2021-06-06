Tost'un Tsunoda'ya olan inancı devam ediyor

Bu sene AlphaTauri ile Formula 1'de ilk sezonunu geçiren Japon sürücü Tsunoda, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde gösterdiği hız ile dikkatleri üzerine çekmiş ve ilk yarışında puan alarak etkileyici bir başlangıç yapmıştı.

Ancak takip eden yarışlarda Tsunoda hem hız, hem istikrar hem de sürüş harici hareketleriyle olumsuz bir resim çizdi. Sıralamalarda deneyimli takım arkadaşı Pierre Gasly'e ayak uyduramayan Tsunoda, diğer taraftan telsiz mesajlarında kullandığı sert dil nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Red Bull, Tsunoda'nın durumunu dikkate alarak Japon sürücünün AlphaTauri takımının merkezinin bulunduğu İtalya'ya yerleştirdi. Orada takımla daha fazla çalışan Tsunoda, Tost'un kendisine uyguladığı programdan pek keyif almadığını söylemişti.

Tost, "Durum karmaşık değil. Formula 1'e yeni gelen isimlerle genelde böyle çalışırsınız. Yuki, gerçekten muhteşem doğal hıza sahip olduğunu gösterdi. Daha önce de söylediğim gibi, böylesi üst seviye olan Formula 1'de yeni pistlerde yarışmak kolay bir şey değil. İlk 10'a girmek ya da sıralamalarda 3. seansa geçmek o kadar kolay değil."

"Ancak ben, Yuki'nin bu sene bazı harika yarışlar geçireceği konusunda ikna oldum. Ve onun çok hızlı öğrendiğinden de eminim. Bu konuda soru işareti ne kadar çok çalıştığı, bizim onu ne kadar hızlı ileriye taşıdığımız, onun her şeye ne kadar hızlı adapte olduğu ve onun bunu kokpitte sürüşüne ne kadar hızlı yansıttığı olacak."

"Şu ana kadar onun gerçekten harika bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Şu anda onun şu ana kadar yaptığı kazalar zihnimizde mi? Evet. Mesela Imola. Ancak orada birinci ve ikinci sektörde kendisinin en iyi zamanıyla geldiğini unutuyoruz. Çok hızlıydı ve tabii ki o kadar hızlı olunca, kaza riski de fazla oluyor."

"Ancak en azından bunlardan dersler çıkardığını umuyorum. Bu yüzden, bildiği pistlerde harika performans gösterdiğini göreceksiniz." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 1 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 2 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri track walk 3 / 11 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 4 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 5 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track 6 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track 7 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track 8 / 11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri at press conference 9 / 11 Fotoğraf: FIA Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri at press conference 10 / 11 Fotoğraf: FIA Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 11 / 11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images