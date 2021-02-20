Tost'tan Mazepin yorumu: "Bir inekten kaplan çıkaramazsınız!"

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Nikita Mazepin hakkında açıklamalarda bulunurken, Rus pilotun pek de iyi bir sürücü olmadığını işaret etti.

Franz Tost, yaptığı son açıklamada Ferrari’nin genç pilotu Mick Schumacher'in çok iyi bir sürücü olduğunu söylemişti. Ancak Mazepin’le ilgili aynı düşüncede değil.

Tsunoda ve Schumacher gibi, Rus pilot da bu sene Formula 1’deki ilk senesini kutlayacak, ancak bunu birazda çok zengin babası Dimitri’nin milyonlarına borçlu gibi götürüyor.

Mazepin’in, şimdiye kadar üzerine ciddi bir ilgi çekti ancak bu ilgi daha çok olumsuz şeylerle ilgiliydi.

Bu yüzden Tost, genç Rus pilot hakkında pek de iyi düşünmüyor.

‘’Acımasız olup şunları söyleyebilirdim: 'Bir inekten kaplan çıkaramazsınız!' Sonunda, bir sürücünün ne kadar aklı olduğuna ve bunu kokpitte ne kadar kullandığına bağlıdır.’’

AlphaTauri takım patronu, Mazepin’in Formula 1’de çok parlak bir geleceği olduğuna inanmıyor.

‘’Bu sporda geçirdiğim uzun zamanda, en sonunda zeki, neyi neden yaptığını bilen ve durumlara uygun davranan sürücülerin kazandığını gördüm.’’

Tost, aynı zamanda, Kasım ayında Bahreyn’de yapılan basın konferansında onu tanımayan Sir Lewis Hamilton hakkında da konuştu.

2020 Bahreyn Grand Prix’si sonrasında gerçekleştirilen basın konferansında, yedi kez dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton’a pilot maaş sınırlamaları planları hakkında bir soru yönlendirildi.

Basın konferansı sunucusu Tom Clarkson, AlphaTauri patronu Franz Tost tarafından söylenen bir söze değinerek, Hamilton’a bu konu hakkındaki fikirlerini sordu. Bu soruya ‘Bunu kim söyledi?’ diye cevap veren Hamilton, sunucu Clarkson’dan ‘Franz Tost’ cevabını aldı.

Bu cevabın ardından ‘O kim?’ diye soran yedi kez Dünya Şampiyonunun, 2006’dan beri takım patronluğu yapan Franz Tost’u tanımadığı ortaya çıktı.

AlphaTauri takım patronu Tost, bu olay ardından ‘güldüğünü’ söyledi.

Tost, La Gazzetta dello Sport tarafından yapılan bir röportajda olaya verdiği tepki sorulduğunda, ’’Güldüm.’’

‘’Lewis’in beni tanıyıp tanımamasını çok umursamıyorum. Ben, şimdi maaş kısıtlamalarını tartışan bir komisyon olmasıyla ilgileniyorum.’’ dedi.