Tost'tan destek: "Vettel hâlâ şampiyon olabilecek yetenekte"

2020 yılının ardından Sebastian Vettel, Ferrari'deki koltuğunu bırakacak ve geçirdiği altı yılın ardından takımdan ayrılacak.

Vettel, 2010-13 yılları arasında arka arkaya beş şampiyonluk kazansa da, Ferrari ile yarıştığı beş yıllık dönemde şampiyon olamadığı gibi, şampiyonluk savaşını son yarışa bile taşıyamadı.

Vettel'in elinde şampiyonluk için savaşabileceği neredeyse hiç seçenek yok ve genel olarak sezon sonunda emekli olacağı düşünülüyor.

Ancak Franz Tost, daha önce birlikte çalıştığı Vettel'e destek verdi.

Tost, “Bir şeylerin sonu her zaman yeni şeylerin başlangıcıdır. Her şey hangi koltuğa oturduğuna bağlı. Konu dünya şampiyonluğu için savaşmaksa, Sebastian Vettel bunu yapabilecek yetenekte bir sürücü."

“Sadece ilk üç takımda yer alması gerekiyor. Sonrasında yarışları ve başka bir şampiyonluğu kazanmak için gerçek bir şansı olacak. Sebastian'ı oldukça iyi tanıyorum ve hedefinin kesinlikle bu olduğunu söyleyebilirim."

“O sadece gridde ​​olmak isteyen bir sürücü değil. Eğer bir yarış yapıyorsak, o yarışı kazanmak istiyor. Bu, şampiyon olabilmek için sahip olduğu şeylerin nasıl bir araya geldiğiyle ilgili."

“Finansal açıdan bakarsak yarışmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, ancak şampiyonluk kazanan sürücüler, parayı çok fazla düşünmezler. Motivasyonları yarış kazanmak ve başarılı olmaktır. Motivasyonları budur, para değil."

“Sadece 32 yaşında, çok yetenekli bir sürücü ve doğru pakete sahip olursa, bir Ferrari, Red Bull veya Mercedes'le yarışıyorsa, hâlâ yarış kazanabilir ve eminim ki başka bir şampiyonluk daha kazanabilir. Her şey hangi takıma gidebileceğine bağlı." dedi.

Ferrari'den ayrıldığı ve Red Bull'un kendisini istemediği düşünüldüğünde elinde şampiyonluk için yarışabileceği tek seçenek Mercedes olacak. Fakat Alman ekibin de Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'la devam etmesi bekleniyor.