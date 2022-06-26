Tost: "Yeni araçlardan şikayetçi olan pilotlar yarışları televizyondan izleyebilir"

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Eski pilotlarla günümüzdeki pilotları karşılaştıran Tost, 40 yıl önce yarışan pilotların yer etkisinin olumsuz etkilerini tolere edebildiğini söyledi.

Tost, "Pilotlar yeni araçlardan şikayetçi. Bir yandan mevcut durumun onlar için o kadar kolay olmadığını anlayabiliyorum. Öte yandan, bu bir Formula 1 aracı."

"Araçların 'devasa bir kanattan' ibaret olduğu dönemleri hatırlıyorum. Bir pazar akşamı bir sürücü bana gelmiş ve 'yarın dişçiye gitmeliyim çünkü virajda dolgularımı kaybediyorum, araçları sürmek çok zor' demişti. Bu yeni bir şey değil." dedi.

"Her şeyden önce, pilotların boyun ve kalça bölgelerini geliştirmek için daha fazla antrenman yapmaları gerek, bunun yardımı dokunacaktır. Ayrıca FIA, pilotların ne kadar büyük bir kuvvete maruz kaldıklarını bulmaya yardımcı olacak bir teknik direktif de yayınladı. Belli bir ölçü koyacaklar, bunun ışığında dalgalanmayı ve ortaya çıkan diğer kuvvetleri azaltmanın yolunu bulabiliriz."

“Durumun ne denli kontrol edilebileceğini henüz bilmiyorum. Ancak Scuderia AlphaTauri olarak FIA'yı destekliyoruz, onlarla verileri paylaşacağız ve sonuçlara bakacağız."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri takım patronu, pilotların yeni nesil otomobillerin yarattığı şiddetli sarsıntılara tahammül etmeyi öğrenmeleri gerektiğine de inanıyor.

Tost, "Pilotlar araçları çok sert veya sürmesi zor buluyorlarsa, belki de evde oturmalı ve yarışları televizyondan izlemeliler."

"Yeni kurallar ortaya çıktığında, en başından beri bu araçları sürmenin kolay olmayacağı açıktı."

"Neden mi? Çünkü bir nevi venturi prensibiyle çalışan yeni tabanlar, aracın oldukça sert ayarlara sahip olmasını, yüzeye oldukça yakın olmasını, ve hem ön, hem de arka sürüş yüksekliğinin oldukça düşük olmasını zorunlu kılıyor. En azından araç mümkün olduğunca yere yakın ve mümkün olduğunca sert ayarlanırsa daha fazla performans elde edersiniz."

"Buna ek olarak 18 inç lastiklere de sahibiz, bu nedenle artık araçların sürüş esnasında daha az konforlu olduğu açıkça ortada." dedi.