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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Yarışların ne zaman başlayacağını bilmiyoruz"

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Tost: "Yarışların ne zaman başlayacağını bilmiyoruz"
Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 10:25

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, yarışların ne zaman başlayacağına dair hiçbir fikri olmadığını söylerken, takımda şimdiye kadar hiçbir Coronavirüs vakasına rastlanmadığının altını çizdi.

Speedweek'e konuşan AlphaTauri patronu, Coronavirüs sürecini anlattı ve takım hakkında bilgiler verdi.

"Melbourne hafta sonu gerçekten çok tuhaftı. Olağandışı olan şeyler hafta sonu değil, onun öncesinde de yaşandı. Dubai'ye giden uçağın yarı boştu. Dubai Havaalanı genellikle çok gürültülüdür, ancak bu sefer sessizdi. Avustralya'ya giden uçak biraz daha kalabalıktı."

"Belirsizlik hissediliyordu. Her şeyin yolunda gideceğinden ve tüm çalışanların sağlıklı olduğundan emin değildik. Sadece bir şey istedik; bu yarışı sürdürmek."

"Melbourne'e geldiğimizde, yeneticilerimizden herkesin sağlıklı ve hafta sonuna hazır olduğunu duydum. Sonra piste gittim ve çalışanlarımızı bizi orada bekliyorlardı. Sezonun ilk yarışı için iyi şekilde hazırlanmıştık."

"Ama doğrusu hiç kimse durumun bir yangın kadar hızlı büyüyebileceğini hayal edemezdi. Avustralya'nın Coronavirüs'ün yaşandığı bölgelerden uzak olduğuna inanıyorduk. Barcelona'daki kış testlerinde, padokta koronavirüs olmaması halinde yarışabileceğimizi söyledim."

"Ama eğer takımlardan birisi, bir çalışanın hastalığı nedeniyle yarışa katılamazsa diğerlerinin de katılmaması gerektiği açıktı. Aksi takdirde haksız olurdu."

"Bir süre her şey her zamanki gibi devam etti, sonra McLaren mekanikerinin Coronavirüs testi pozitif çıktı. Bunu takım patronu Andreas Seidl ile konuştum. Yetkili makamların, hasta kişiyle temas eden herkesle ilgilendiğini söyledi. Sonuç olarak 14 kişi Avustralya'da karantinaya alındı. Bu yüzden takım yarıştan çekildi. Zaten pistteyseniz, bu kadar çok çalışanın eksikliğini telafi edemezsiniz."

"AlphaTauri olarak Melbourne'a gitmeden önce farklı senaryolar oluşturduk ve yedek mühendisler getirdik. Eğer bir mekaniker veya mühendis hastalanırsa, onun yerini dolduracaktık. Ama bir anda bu kadar çok kişi alınınca durum zor."

"İptal kararı sonrası Avrupa'ya dönmek hiç kolay değildi. İtalya'ya, Bologna'ya neredeyse tüm uçuşlar iptal edilmişti. Bu yüzden çoğu Melbourne'den Dubai'ye, sonra Nice'e geçtiler. Oradan da Faenza'ya giden bir otobüse bindiler. Dubai'den Roma'ya olan uçuşta kendime yer bulabilecek kadar şanslıydım. Bildiğim kadarıyla, bu son uçuşlardan biriydi."

"Şimdi tüm takım İtalya'da. Avustralya'da çalışan mekanikerlerin tamamı, fabrikadaki meslektaşlarının sağlığını riske etmemek için karantinaya alındılar."

"Tüm ekipmanları, her şeyi fabrikaya geri getirdik. Bir sonraki yarışın nerede ve ne zaman olacağını bilmiyoruz. İtalya'da olağandışı bir durum var. Roma'dan Faenza'ya iki saatlik bir yolculuk yaptım ve yirmiden fazla araç görmedim. Otoyol tamamen boştu."

"Şimdi tüm yaşam evinizin büyüklüğü ile sınırlı. Başka kimseyi görmüyorsunuz. Sadece market, eczane, doktor veya iş için çıkabiliyorsunuz. Gerisini yasaklayan bir çeşit sokağa çıkma yasağı var."

"Ama olumlu olan şey takımdaki herkesin sağlıklı olması. Neyse ki hiçbir Coronavirüs vakası yok. Ancak en başından beri, hatta kış testlerinden önce bile çok sıkı kısıtlamalar getirdik."

"Lombardiya ve Venedik'i içeren kırmızı bölgelerde yer alan çalışanlarımız evde kaldı. Yasak yüzünden gelemediler. Tüm ziyaretleri kapattık. Kendimizi izole ettik ve işe yaradı."

Tost, kendisinin de Coronavirüs testinden geçtiğini ve iki ila üç gün içerisinde sonuçları alacağını söyledi.

"Birisi hastalığın tipik belirtileri olan yüksek ateş, nefes darlığından şikayetçiyse doktorumuz tarafından muayene ediliyor ve çalışanın hastaneye gitmesi gerekip gerekmediğine karar veriliyor. Bu virüsün testi sadece hastanede yapılabiliyor."

"Ayrıca her şeyin benim için iyi olduğundan ve şirkete geri dönebileceğimden emin olmak için ben de böyle bir teste girdim. Sonuçlar iki-üç güne çıkacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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