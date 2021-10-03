Tost: "Vips ve Lawson, Abu Dhabi testine katılacak"

Alman televizyon kanalı Sport1'e verdiği röportajda Tost, "Abu Dhabi'deki sürücü testinde Liam Lawson ve Juri Vips ile çalışacağız."

"Lawson bizimle olacak, Vips ise Red Bull Racing ile çalışacak. Formula 2 sürücülerinin bu yıl çok yoğun bir programı var."

"İki gencimizin yanı sıra, Oscar Piastri (Alpine), Theo Pourchaire (Alfa Romeo) ve Robert Schwartzman (Ferrari) kesinlikle geleceğin yıldızları olarak kabul edilebilirler."

"Formula 1'de her zaman çok az yer oluyor. Şu anda şampiyonada 20 araç var ve en iyi pilotlar tarafından kullanılıyorlar. Red Bull programının bir parçası olan genç pilotlara, eski araçları test etme fırsatı veriyoruz ama aynı zamanda alternatif seçeneklerimiz var. Onları F2'de bir sezon daha tutabilir, DTM veya IndyCar'a gitmelerine izin verebiliriz."

"Bu seriler aracılığıyla da Formula 1'e giden yolu açabiliriz. Sürücü gerçekten yetenekliyse, bir noktada her hâlükârda şampiyon olur."

Genç sürücüler için üçüncü araç fikri sorulduğunda Tost, "Bana göre bu fikir pek mümkün görünmüyor. Bunu kimin finanse etmesi gerektiği önemli. Ayrıca padok ve pitlerdeki alan sınırlı olduğu için üçüncü araç nereye koyulabilir bilmiyorum!" dedi.