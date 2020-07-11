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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Vettel'in dönüşü Mateschitz'e bağlı"

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Tost: "Vettel'in dönüşü Mateschitz'e bağlı"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 11:04

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Sebastian Vettel'in gelişiyle ilgili herhangi bir tartışma olmadığını ve kararın Dietrich Mateschitz'e bağlı olduğunu belirtti.

Son günlerde Sebastian Vettel'in Red Bull ile anılmaya başladı ve başlangıçta Red Bull yumuşak bir tavır sergilemişti. Hatta Vettel de perşembe günü yaptığı açıklamada teklif gelmesi halinde eski takımına döneceğini belirtmişti.

Ancak dün hem Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ve Red Bull takım patronu Christian Horner, cuma günü Alman pilotun Red Bull'a dönüş ihtimalinin olmadığını belirttiler.

Hatta Horner, bunun "kesin bir hayır" olduğunu söyleyerek, kapıyı tamamen kapattı.

Red Bull'un sahibi olduğu AlphaTauri'nin patronluğunu yapan Franz Tost'a da Vettel'le ilgili bazı sorular soruldu.

Tost şöyle dedi: "Sonunda Sebastian Vettel'in dönüşü Dietrich Mateschitz'in elinde."

"AlphaTauri'nin durumu değişmedi. Hâlâ Red Bull için genç sürücüler yetiştiriyor. Formula 2 ve Formula 3'te sürücülerimiz var. Ayrıca Super Formula'da da yarışan sürücülerimiz var."

"Bu noktada bir şey söylemek zor. Çünkü F2 ve F3 serilerinde sadece bir hafta sonu geride kaldı. Birkaç yarış daha beklememiz gerekiyor."

Vettel'in Red Bull'un yeni genç sürücülerine önderlik edip etmeyeceği sorusuna Tost, "Bildiğim kadarıyla şu anda böyle bir şey tartışılmıyor." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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