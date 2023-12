Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"

Red Bull pilotu Sergio Perez'in sezon boyunca sergilediği etkisiz performans herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Meksikalı pilot sonunda şampiyonayı ikinci bitirdi ancak takım arkadaşı Max Verstappen'in 19 zaferine karşı sadece iki zafer alabildi.

Hal böyle olunca Perez'in yerini Daniel Ricciardo veya başka isimlerin geçebileceğine dair söylentiler çıkmaya başladı.

Ancak AlphaTauri'nin eski takım patronu Franz Tost'a göre Red Bull, Verstappen'in yanına kimi getirirse getirsin sonuç değişmeyecek.

Tost: "Verstappen'in takım arkadaşı kim olursa olsun, sonunda daha hızlı olan taraf yine Max olacak."

"Bence şu anda Formula 1'in en hızlısı o."

"Yaklaşım takımın felsefesine bağlı. Red Bull Racing'in amacı pilotlar ve takımlar şampiyonasını kazanmak ve bu amaç için mümkün olan en iyi kombinasyonu bulmak gerekiyor."

"Bu açıdan bakarsak, mevcut sürücü kadrosuyla her şey yolunda. Max açık ara lider. Perez'den daha hızlı ama Sergio da şampiyonayı ikinci bitirecek kadar hızlı."

"Takımlar şampiyonasını da kazandılar. Daha ne isteyebilirsiniz ki? Takım içindeki ilişkiler de sakin çünkü herkes kimin baskın olduğunu biliyor." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in the podium with Champagne