Tost: "Verstappen'in takım arkadaşları 'ikinci pilottan' öteye gidemez"
AlphaTauri'den ayrılan Franz Tost, Max Verstappen'in yeteneklerini övdü.
F1Insider ile yaptığı röportajda Franz Tost, Max Verstappen'in halihazırda sergilediği performansı övdü.
Tost'a göre geçen yıl 19 galibiyet alan Verstappen'i yenebilecek herhangi bir pilot yok.
Gelecekte Verstappen'le savaşabilecek birini görüp görmediği sorusuna Tost, "Hayır."
"Max iyi bir araca sahip olmaya devam ederse, daha birçok yarış ve şampiyonluk kazanacaktır."
"Henüz en iyi noktasına ulaşmadı ve daha da iyi olacak."
"Onun takım arkadaşı olan ya da olabilecek hiçbir sürücü iki numaralı pilot rolünün ötesine geçemeyecek." dedi.
Fotoğraf: FIA
Max Verstappen, FIA Formula One World Championship - Champion
Tost, bir pilotun yeteneğini ilk bakışta anlamanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Verstappen'e atıfta bulunuyor.
"Birinin şampiyon olup olamayacağını ilk bakışta anlayamazsınız ama doğal yetenek hemen görülebilir."
"Bunu söylerken, pilotun becerilerinden ve hıza karşı tutumundan bahsediyorum."
"Michael Schumacher'e baktığınızda, ilk turunda bile temkinli olduğu hissine asla kapılmazdınız. Aynı şey kardeşi Ralf için de geçerliydi."
"Max Verstappen için de durum aynıydı. İlk kez 17 yaşında Suzuka'da bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçtiğinde, yüksek hızlara ve 6G'ye kadar ulaşan yüklere rağmen hemen başarılı oldu."
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