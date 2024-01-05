Tost: "Verstappen'in ilk F1 testinde ondan çok etkilendim"

Verstappen, takım patronu Franz Tost yönetimindeki 2014 Toro Rosso'nun direksiyonunda ilk kez bir F1 aracına bindi.

FIA Avrupa Formula 3'te Van Amersfoort adına yarışan Verstappen'in Norisring hafta sonundaki performansı -Hollandalı pilotun üç yarışı da kazanarak üstünlük kurduğu- Helmut Marko ve Franz Tost'u şirketin geleceğinin Verstappen'in ellerinde olduğuna ikna etti.

Red Bull'un kardeş takımındaki takım patronluğu görevinden 18 yıl sonra ayrılırken F1'de geçirdiği zamanı değerlendiren Tost, Verstappen'in o hafta sonu Almanya'daki sürüşüne tanık olduktan sonra ne kadar etkilendiğini anlattı.

BBC'ye verdiği demeçte Tost, "Max'i 16 yaşındayken Norisring'de hatırlıyorum."

"Hava yağmurluydu ve herkesten 1.5-2 saniye daha hızlıydı. Diğer tüm pilotların ehliyetlerini geri vermeleri gerektiğini söyledim, 'bu griddeki tek pilot Max Verstappen'dir' dedim."

O günkü diğer pilotlar arasında Red Bull test pilotlar ve mevcut Formula E Şampiyonu Jake Dennis, eski Williams pilotu Nicholas Latifi ve mevcut Alpine pilotu Esteban Ocon da vardı.

Tost, "İlk testinde hıza ve frenlere bu kadar hızlı adapte olmasından gerçekten çok etkilendim." diye ekledi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Normalde pilotların bir F1 aracının hızlanma ve frenleme sırasında sahip olduğu muazzam güce alışmaları için 100 ila 150 kilometreye ihtiyaçları vardır.

Tost, "Ama o ilk turdan itibaren her şeye aşinaydı."

"Suzuka'da [2014 Japonya Grand Prix'sinde] ilk antrenman seansıyla başlamasına karar verdik ve gazeteciler şöyle dedi: 'Siz tamamen delisiniz... Suzuka en tehlikeli pistlerden biri; onu nasıl ilk antrenman seansında başlatabilirsiniz? Hazırlıklı olmak zorunda."

"Dedim ki: 'Bu kadar çok konuşma, beş yıl sonra tartışalım, o zaman kimin haklı olduğunu göreceğiz - sen mi ben mi?' Ama bu beş yıl bile sürmedi, ilk yılın ardından her şey kanıtlanmış oldu."

Verstappen'in Tost'un takımından çıkan ikinci Red Bull şampiyonu olduğunu, emekliye ayrılan Sebastian Vettel'in de 2007 ve 2008'de iki yıl boyunca aynı başarıyı gösterdiğini belirten Tost, bu kadar başarılı isimlerle çalışmanın bir zevk olduğunu söyledi.

"Vettel ile de aynıydı - her ikisinin de benzer yaklaşımları, benzer tutumları vardı."

"Bu pilotlarla birlikte çalışmak harikaydı: [Daniel] Ricciardo, [Carlos] Sainz ve [Pierre] Gasly... - hepsi de içlerinde çok fazla potansiyel barındıran birinci sınıf pilotlar."