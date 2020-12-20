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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Verstappen'i ilk kez seyrettiğim zaman hemen F1'de olmasını istedim"

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Tost: "Verstappen'i ilk kez seyrettiğim zaman hemen F1'de olmasını istedim"
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri F1 patronu Franz Tost, Max Verstappen'in daha henüz ilk seyredişinde çok etkilendiğini ve bu yüzden hemen Formula 1'e geçmesini istediğini belirtti.

Max Verstappen, 2014 yılında Avrupa F3 Şampiyonası'nda mücadele ediyordu ve hem Spa hem de Norisring yarışlarını büyük bir baskınlıkla kazanmıştı.

Norisring'deki üç yarışın üçünü de kazanan Verstappen, o noktada dikkatleri üzerine çekmişti. 

Hollandalı Formule 1'e konuşan AlphaTauri patronu Franz Tost, Verstappen'in Norisring'deki performansını hâlâ hatırlıyor.

"Hâlâ çok iyi hatırlıyorum. Yağmur yağıyordu ve pist ıslaktı. Bildiğiniz gibi Norisring'deki tur çok kısa ve bir dakikadan daha az sürüyor. Ama Max, diğerlerinden bir veya iki saniye daha hızlıydı."

Tost sonrasında Red Bull'un danışmanı Helmut Marko ile iletişime geçti.

"Helmut ve ben, bu tür konularda elbette sürekli olarak iletişim halindeyiz. Genç sürücülerin performansını kapsamlı şekilde analiz ediyoruz."

"O an Max'i aracımızda bir test pilotu olarak değil, bir yarış pilotu olarak görmek istediğimi söyledim."

Verstappen, F1 aracıyla ilk sürüşünü daha 17 yaşında olmasına rağmen Japonya, Brezilya ve Abu Dhabi GP antrenmanlarına katılarak yaptı. Ertesi yıl da tam zamanlı olarak yarışmaya başladı.

O dönem Verstappen'in F1 için çok genç olduğun söyleniyordu.

"Pek çok 'uzman' çok erken olduğunu söyledi. Ama yeni gelenlerde sıkça gördüğümüz gibi o, araç içerisinde bir yolcu gibi değil. O aracı kendisi yönetiyor. Aracı kontrol etme şekline bir bakın, her şeyi tamamen kendisi kontrol ediyor. Bence olağanüstü."

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso

Fotoğraf: Sutton Images

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Editör Kemal Şengül

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